Madagascar: Violences sexuelles basées sur le genre - Plus de 18 800 survivantes bénéficient d'une prise en charge

Le Fonds des Nations Unies pour la population a mis en oeuvre un projet visant à renforcer la résilience des femmes, des adolescentes, des jeunes filles et des survivantes de violences sexuelles basées sur le genre. Le nombre des bénéficiaires est estimé à plus de 18 000.

La prévention et la prise en charge des violences sexuelles basées sur le genre (VSBG) couvrent un ensemble d'interventions bien planifiées et coordonnées à travers une réponse multisectorielle intégrée. Le Royaume de la Norvège et l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) se sont engagés à mettre en oeuvre le projet « prévention et réponse aux violences sexuelles basées sur le genre à Madagascar » .

Le projet intervient dans les régions Atsimo-Andrefana, Androy, Vatovavy, Fitovinany, Analamanga, Anosy et Atsinanana pour la période de décembre 2019 à décembre 2021 avec une extension jusqu'en juin 2022. Dans son rapport publié hier, l'UNFPA a fait savoir que plus de 18 800 survivantes de VSBG ont bénéficié de prise en charge psychosociale, médicale et judiciaire à travers les structures mises en place à cet effet et la ligne d'urgence 113.

Plus de 427 femmes ont été également soutenues dans la mise en oeuvre de leurs Activités génératrices de revenu (AGR) si 4 250 kits de dignité ont été distribués aux femmes vulnérables pour renforcer leur résilience et restaurer leur dignité. Plus de 350 leaders communautaires, traditionnels, religieux et autorités locales se sont engagés dans la lutte contre les VBG.

Le projet ayant un caractère multisectoriel impliquait plusieurs entités dont le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, le Secrétariat d'Etat à la gendarmerie nationale, les ministères en charge de la Population, de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de la Santé publique ou encore l'association Fitia.

Les principales interventions menées se sont focalisées sur les activités de prévention des VSBG, activités de prise en charge des cas de VSBG et la réinsertion socio-économique des survivants de VSBG. Des résultats probants ont été obtenus, selon toujours l'UNFPA dans son rapport. Il a été indiqué que des changements sur la vie des bénéficiaires ont été constatés grâce à l'efficacité des stratégies adoptées.