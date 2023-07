Angola: Le MAT regrette le décès de la reine Nhacatolo

Luanda — Le ministre de l'Administration territoriale, Dionísio Manuel da Fonseca, a exprimé mercredi sa consternation face au décès de la reine Nhacatolo Tchlombo, survenu samedi, victime d'une maladie, à Luanda.

Dans un message de condoléances parvenu à l'ANGOP, le resposnable affirme que tout au long de son règne, qui a débuté en 2004, la souveraine a fait preuve de fermeté dans la défense et la préservation de l'identité culturelle du pays, facteurs fondamentaux pour l'affirmation de toute nation.

Il affirme que les contributions les plus récentes et notables de la reine relèvent du rôle crucial qu'elle a joué dans le processus de consultation publique sur la proposition de nouvelle division politique administrative, qui devrait élever plusieurs communes et districts urbains à la catégorie des municipalités et diviser certaines provinces.

Dionísio Manuel da Fonseca a ainsi présenté ses condoléances plus émues, en son nom et celui de son ministère, précisant que les générations futures devaient être conscientes de sa contribution désintéressée à la cause de l'Angola.