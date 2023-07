Afrique: Visite d'État du président algérien en Chine - Pour consolider « des relations solides et enracinées »

analyse

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue, du 17 au 21 juillet 2023, une visite d'État en Chine. Pays amis de longue date, la Chine et l'Algérie entretiennent des relations depuis la période des luttes anticoloniales qui se sont renforcées au fil des années.

Depuis 2014, la Chine est devenue le plus important partenaire commercial de l'Algérie, en se hissant à la première place en termes d'approvisionnement du marché algérien, avec une valeur de plus de 9 milliards de dollars américains, soit un taux de plus de 16,5 %, selon les données des douanes algériennes.

Les entreprises chinoises sont présentes dans les grands chantiers de construction en Algérie. La coopération économique entre les deux parties connaît un dynamisme sans précédent soutenu par une coopération politique fondée sur une confiance mutuelle.

C'est donc sous d'heureux auspices qu'intervient la visite du président Tebboune à Beijing après celle de son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika en 2006.

La consolidation du plan de coopération stratégique datant de 2014, appuyé du plan de coopération (2022-2026) sera largement au coeur des échanges que le chef de l'État algérien aura avec les autorités chinoises.

Comme l'a indiqué un communiqué de la présidence algérienne, cette visite « intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées » et vise à « renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. »

Les autorités algériennes affichent une réelle volonté d'intensifier les liens de coopération dans le cadre de l'Initiative « la Ceinture et la Route » dans des domaines clés comme l'agriculture, la sécurité alimentaire, la technologie, les énergies renouvelables, le développement des infrastructures, l'exploration des matières premières, l'éducation et la recherche scientifique.

Depuis plusieurs années, la Chine apporte son expertise à l'Algérie en matière de technologie dans les énergies renouvelables et dans la réalisation d'infrastructures routières et portuaires.

L'Algérie, étant l'une des grandes puissances économiques du continent africain, souhaite bénéficier de l'expérience de développement de la Chine pour mieux valoriser ses potentialités économiques dans le secteur pétrolier et minier en passant par le désenclavement à travers les infrastructures transnationales.

La question de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS a certainement été au menu des échanges entre les deux chefs d'État. Alger entend avoir le soutien précieux de Beijing dans sa candidature aux BRICS dont le sommet se tiendra en août prochain en Afrique du Sud.

Quoi de plus de normal que de compter sur un ami et partenaire de longue date pour espérer une entrée dans le club des BRICS que forment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

Abdelmadjid Tebbouneprofitera de son séjour en Chine pour demander à la partie chinoise de soutenir sa demande d'adhésion au groupe des BRICS.

Le séjour du président algérien en Chine vise à tout point de vue à réaffirmer la confiance mutuelle avec un partenaire stratégique et à explorer les pistes d'un développement plus diversifié qui prend en compte les opportunités des nouvelles technologies et le développement vert.

Au plan politique tout comme économique, cette visite d'État va insuffler un nouvel élan à la coopération sino-algérienne.

CGTN Français