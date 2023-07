Sénégal: Lutte contre la migration irrégulière - 922 projets financés

Dakar — Des financements d'un montant de 60 millions de francs CFA par région ont été alloués à 922 projets, dans le cadre du programme Gouvernance, migration et développement (GMD), a appris l'APS de Mamoudou Diallo, son codirecteur national.

Ce programme est financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne pour l'Afrique et exécuté par la direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, à travers les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS).

À travers l'initiative GMD, "on a lancé un appel à projets pour permettre aux jeunes de s'approprier ces concepts et ces financements. A travers tout le Sénégal, nous avons reçu plus de 25.000 dossiers. À l'issue de la sélection par région, via les agences régionales de développement, on a retenu 922 projets, et chaque région a obtenu 60 millions de francs CFA", a-t-il précisé.

M. Diallo signale que l'État du Sénégal a réactivé la migration circulaire avec le royaume d'Espagne, à travers l'enrôlement de 125 jeunes travaillant actuellement dans ce pays comme saisonniers.

"Nous avons signé des conventions, il y a juste deux mois. Nous avons sélectionné dans les 14 régions du Sénégal, par le bais des BAOS, 125 jeunes Sénégalais, qui sont partis travailler en Espagne avec une bonne rémunération", a-t-il expliqué.

Mamoudou Diallo invite les médias sénégalais à mieux sensibiliser les jeunes sur les voies et moyens de la migration légale, ainsi que les opportunités qui s'offrent à eux au Sénégal.

"Nous souhaitons que les médias soient à nos côtés pour que nous puissions ensemble informer les jeunes en leur disant qu'il est possible d'émigrer en empruntant les voies de la migration légale, sûre, ordonnée et régulière. C'est mieux que de prendre les pirogues ou [de passer par] le désert, avec toutes les conséquences que nous connaissons", a-t-il dit.

Le codirecteur de l'initiative Gouvernance, migration et développement souhaite nouer un partenariat avec les médias sénégalais, pour un bon traitement médiatique des sujets liés à la migration.

Le programme GMD contribue à la bonne gestion des migrations et à la lutte contre les déplacements forcés et la migration irrégulière. Il a pour objectif de renforcer la "gouvernance inclusive" de la migration au Sénégal et d'améliorer la synergie migration et développement, explique un document reçu de ses dirigeants.

Il est mis en oeuvre par la direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement.

L'initiative Gouvernance, migration et développement se propose de contribuer à la promotion de la migration régulière, à travers le renforcement des capacités d'intervention humaines, techniques et matérielles des services d'appui-conseil des migrants.