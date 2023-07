Afrique: Sante par le microbiote - Les acteurs se donnent rendez-vous à Dakar

Le microbiote est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Une définition donnée par des acteurs de la santé par le microbiote, qui comptent organiser, jeudi prochain à Dakar, un séminaire pour partager les opportunités de cette pratique dans la prise en charge médicale des malades.

La santé humaine continue de faire des avancées, dans le domaine sanitaire. Aujourd'hui, il est conseillé aux parents de laisser leurs enfants, leurs nourrissons en contact avec la nature, afin de renforcer leur propre système immunitaire. Aujourd'hui, la santé par le microbiote reste l'un des meilleurs remèdes pour lutter contre les douleurs intestinales, gynécologiques, entre autres. Les défenseurs de cette santé, qui ont fait face à la presse hier, mardi 18 juillet, croient «que la santé est une véritable recherche continue d'équilibre. Un mouvement constant entre différents aspects de la vie à savoir physique, mental et émotionnel».

«Les avancées en biologie moléculaire et en bio-informatique nous ont permis de découvrir que la santé humaine repose, en partie, sur un écosystème vivant dont le microbiote. Unique à chacun de nous, il se compose d'une population de milliards de micro-organismes vivant en harmonie avec notre corps qui les héberge», lit-on dans le document remis à la presse. Et d'ajouter : «par nature résilient, ce microbiote cherche constamment son équilibre. Il joue un rôle défensif majeur, par le renfort des membranes muqueuses et l'interaction avec notre système immunitaire.»

Pour Joel Compaoré, du laboratoire «Biose», «le microbiote humain est un réservoir de stratégies thérapeutiques innovantes, aussi bien préventives que curatives. En facilitant sa résilience naturelle par restauration, nous accompagnons le retour du microbiote à son état normal». Et de poursuivre : «par l'utilisation d'une approche naturelle et intrinsèque, la santé par le microbiote vise à contribuer au bien-être des sujets en bonne santé et également à traiter des sujets malades.»

A en croire Pape Samba Camara, les praticiens de la médecine connaissent cette pratique. «Des experts connaissent bien la santé par les microbiotes. Mais, il faut dire qu'une approche n'est pas encore systématique», a-t-il relevé. Face à cette situation, une conférence sur lesdits produits qui sont en vente dans les rayons des officines privés sera animée par des experts du secteur.