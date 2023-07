Burkina Faso: Lutte contre les produits insalubres - Un site d'abattage clandestin démantelé

La Police municipale a démantelé, mercredi 19 juillet 2023, un site d'abattage clandestin, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou.

Dans le cadre de la sauvegarde de l'hygiène publique, de la prévention des citoyens contre les produits impropres à la consommation, un site d'abattage clandestin a été démantelé, mercredi 19 juillet, dans le quartier Laanoag-yiri dans l'arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou. « Au cours de cette opération, une trentaine de tête d'animaux composées de petits et de gros ruminants ont été saisis et remis au parc animalier Bangr-weogo pour alimenter les animaux qui s'y trouvent », a écrit la Police municipale sur sa page Facebook. L'occasion faisant le larron, la Police municipale a remercié les populations pour la collaboration et les invite à toujours aller dans ce sens pour que cette pratique soit bannie de notre cité...

Le jeudi 06 juillet, par appel anonyme, un citoyen avait porté également à la connaissance des autorités compétentes un cas suspect de vente de poulets avariés dans le quartier Gounghin sis à l'arrondissement 2. Munie de cette information une équipe de la Police municipale de Ouagadougou s'est rendue sur les lieux.

Après les diligences, il s'agissait de poulets impropres à la consommation car dégageant une odeur nauséabonde. Par ailleurs, la Police municipale a saisi ces produits d'une quantité d'environs six cent (600) kilogrammes et procédé à l'incinération en présence des services vétérinaires et de la Ligue des consommateurs. La Police municipale invite les citoyens à plus de vigilance dans le choix de leurs produits alimentaires et appelle à dénoncer tout cas suspects sur le marché.