Burkina Faso: Création d'une Caisse des dépôts et d'investissements - Le gouvernement adopte un avant-projet de loi

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, mercredi 19 juillet 2023, le Conseil des ministres qui a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour et pris des décisions importantes sur la marche de la Transition, selon le ministre Porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Au titre du ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant création de la Caisse de dépôt et d'investissement du Burkina Faso. Pour le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, cette Caisse est née à la suite de la dissolution de la Caisse de dépôt et de consignation en raison des problèmes de fonctionnement.

Cette nouvelle version de la Caisse présente plusieurs innovations à savoir le changement de dénomination pour prendre en compte l'aspect investissement, la reconfiguration du Conseil de surveillance pour plus de transparence et enfin l'aspect participatif des acteurs concernés dans le processus de mise en place de la Caisse. Toujours pour le compte du ministère en charge de l'économie, le Conseil a adopté un projet de décret portant règlementation de l'aliénation des biens mobiliers et matériels reformés et assimilés de l'Etat et de ses démembrements.

« Les ventes aux enchères ont toujours été réalisées de façon classique et nous avons constaté des insuffisances comme le manque de transparence. Nous avons développé une plateforme numérique pour que les ventes aux enchères soient désormais en ligne », a indiqué le ministre Nacanabo. Ce décret va donner un cadre juridique à cette nouvelle manière de faire et permettra de donner plus d'efficacité et de transparence au système de ventes aux enchères. Au titre du même ministère, le Conseil a adopté deux décrets qui consacrent des évolutions importantes au profit de structures du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi.

Le premier décret porte sur la création d'un Etablissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Burkina Suudu Bawdè », né de la fusion de plusieurs Etablissements publics de l'Etat sous tutelle technique du ministère en charge des sports et intervenant dans la formation professionnelle. Le deuxième décret porte création, attributions et fonctionnement de « Burkina Yin-wisgr Meta » à la suite du regroupement de plusieurs structures du département en charge des sports intervenant dans la gestion des infrastructures sportives et de loisirs. Selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Boubacar Savadogo, ces deux décrets permettront d'insuffler plus de dynamisme, de cohérence et d'efficacité dans le fonctionnement de ces structures qui relèvent de son département.

Direction de la communication de la présidence du Faso