Afrique: Visite de travail Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela au Nicaragua

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, est arrivé ce mercredi 19 juillet 2023 au Nicaragua aux environs de 6h18 temps universel.

Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Augusto Sandino de Managua par le commandant Lumberto Capmbell Magistrado, conseiller suprême électoral. Le chef du gouvernement et sa délégation participent à la cérémonie officielle du 44e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste. Le programme du chef du gouvernement burkinabè sera aussi marqué par des signatures d'accord et de mémorandum et des rencontres avec des personnalités du Nicaragua, notamment le président de l'Assemblée nationale du Nicaragua, Dr Gustavo Porras, ainsi qu'une réunion au ministère des Affaires étrangères au cours de laquelle des accords et un mémorandum seront signés.

Le Nicaragua est le plus grand pays d'Amérique centrale, avec une superficie de 130 373 km2. Il dispose de deux côtes sur l'océan Pacifique à l'ouest et la mer des Caraïbes à l'Est. Son climat est tropical dans les plaines côtières et plus frais dans les zones montagneuses du nord. La population du Nicaragua a dépassé la barre des 6 000 000 habitants et, en raison du profil géographique du pays, une proportion importante de la population est concentrée dans la zone pacifique du pays. 60 % de la population vit en milieu urbain.

DCRP/Primature