Cote d'Ivoire: Finale de la Coupe nationale de Volley-ball - L'Asec réalise le doublé, la Soa forfait

Les dames de l'Asec règnent à nouveau sur le volley-ball féminin ivoirien, grâce à leur victoire (3 sets à 1) réalisée face à leurs rivales, le Co Descartes, lors de la finale de la Coupe nationale disputée dimanche dernier, au palais des Sports de Treichville.

Une performance synonyme de doublé pour l'équipe des "Jaune et noir" déjà championne de Côte d'Ivoire, cette saison. "Nous avons fait preuve de solidarité et d'abnégation. Le désir de vouloir terminer la saison avec brio était un impératif du club et c'est ce qui a déterminé cette victoire", a indiqué Danon Diane, une joueuse de l'Asec.

Pourtant, rien ne présageait une victoire des Mimosas surtout que le premier set de cette finale a été remporté par les Collégiennes de Descartes.

Les joueuses de l'Asec ont pris cette menace au sérieux et vont s'appliquer au cours des autres sets. En effet, elles ont dominé les sets suivants : 19-25, 21-25 et 11-25. Cette performance a permis à Danon Diane et à ses camarades de conserver leur couronne.

Par ailleurs, chez les hommes, les Étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) de Marcory ont été déclarés vainqueurs, à la suite du forfait de la Société omnisports de l'armée (Soa).