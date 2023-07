Cote d'Ivoire: Pluies à Bouaflé - Le gouvernement apporte son soutien à 230 ménages

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté Myss Belmonde Dogo, a apporté la compassion et l'assistance du gouvernement aux 230 ménages impactés suite à la forte pluie qui s'est abattue à Bouaflé dans la nuit du jeudi 06 au vendredi 07 juillet 2023 occasionnant de nombreux dégâts matériels.

Accompagnée du ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Épiphane Zoro Ballo, fils et cadre de la Marahoué et du corps préfectoral, avec à leur tête le préfet de région de la Marahoué, Gongbagui Georges, elle a témoigné le soutien du gouvernement aux sinistrés en leur apportant des vivres, non-vivres et du numéraire.

Ces vivres et non-vivres sont composés de matelas, des nattes, des cartons de savon, des cartons de bouteilles d'huile, des cartons de pâtes alimentaires, des cartons de boîtes de tomate concentrée et une aide financière.

Le tout pour une valeur de 26.300.000 de franc CFA.

Elle a saisi cette occasion pour réitérer aux populations, le message du gouvernement.

« Nous sommes avec vous pour vous apporter la compassion du Gouvernement. La pauvreté n'est pas une excuse pour aller à la mort Lorsqu'il pleut, pour votre survie, quittez les zones à risques. Sauvons nos vies et celles de nos enfants », a dit la ministre.

Pour sa part, le ministre Épiphane Zoro Ballo, a rassuré les populations que les mesures urgentes sont prises pour des solutions durables.

« La région a été éprouvée par les intempéries. Il y a eu perte en vie humaine. Votre présence aujourd'hui nous soulage et nous rassure, car vous représentez le visage de la solidarité du gouvernement. Je tiens à rassurer les populations, pour les canalisations, les services de l'Onad (Office national de l'assainissement et du drainage) seront là dès la semaine prochaine pour des solutions durables », a-t-il annoncé, réitérant son engagement à soutenir les familles sinistrées.

Au nom des sinistrés, Zamblé a traduit sa gratitude au Président de la République pour cet élan de soutien.

« Le quartier a subi les assauts de la pluie, c'est dans ces moments que l'on voit qui nous porte en coeur. Nous nous réjouissons de voir deux envoyés du gouvernement. Nous voulons dire merci au Président de la République. Nous avons tout perdu. Votre présence nous réconforte » , a-t-il témoigné.

Pour rappel, les quartiers de Déhita, Lopouafla, Bélou, Agbanou, et Koblata ont été impactés. On y dénombre également une personne décédée et une disparue.