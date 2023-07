Tunisie: High Tech & Innovation

« Sisal » : Une forte valeur ajoutée technologique pour la Tunisie

Acteur leader dans l'industrie internationale du divertissement avec une expertise de plus de 75 ans, « Sisal » annonce l'implantation de son nouveau « Digital hub » en Tunisie, renforçant ainsi son réseau international et son engagement envers le développement des compétences et l'innovation. Opérant déjà en Italie, au Maroc et en Turquie, « Sisal » offre une gamme variée de loteries, de paris, de jeux en ligne et d'appareils de divertissement. Afin de bénéficier de l'écosystème digital local et de tirer parti du vivier de jeunes talents, Sisal a établi des hubs technologiques dans différents pays.

En plus des hubs existants en Albanie depuis 2019, et en Turquie depuis 2022, avec création de plus de 700 emplois, « Sisal » est ravi d'inaugurer son nouveau « Digital hub » en Tunisie qui apportera son savoir-faire à forte valeur ajoutée technologique et avec une employabilité toute tunisienne. Sisal se réjouit de son partenariat avec quatre universités prestigieuses, Esprit, Med Tech, MSB et SUP'Com, qui témoigne de son engagement envers le partenariat local et le soutien au développement des jeunes talents tunisiens. Ces initiatives visent à offrir aux étudiants des opportunités d'acquérir une expérience pratique dans un environnement technologique de pointe, améliorant ainsi leur employabilité digitale, et un fort potentiel d'emploi pour les ingénieurs et développeurs de nouvelles technologies.

%

La série nova 11 de « Huawei » : Un marché pour les jeunes

« Huawei » vient de lancer la série innovante « nova 11 », une ligne audacieuse et élégante conçue pour la photographie de portrait. S'adressant à un marché plus jeune, le téléphone offre une expérience utilisateur plus intelligente et plus pratique, faisant une entrée remarquée dans l'univers nova Star. S'appuyant sur l'héritage de la marque nova, la série « nova 1 » introduit le « XD Portrait » et une photographie « Huawei Multi-Vision » améliorée, permettant de capturer des portraits extraordinaires. Le design « Super Star Orbit Ring » intègre parfaitement l'esthétique dans les objectifs. Le verre Kunlun ultra-durable garantit une fiabilité ultime, tandis qu'avec la technologie « SuperCharge Turbo », le téléphone offre une expérience plus fluide, plus intelligente et plus sûre.

En effet, la série nova 11 comprend deux modèles : le Huawei nova 11 Pro et le nova 11. Le nova 11 Pro, doté d'un écran Oled incurvé de 6,78 pouces à 120 Hz, avec un angle de courbure de 66°, offre une prise en main confortable. Il offre une résistance aux chutes 10 fois supérieure à celle du nova 10 Pro, grâce à l'écran en verre Kunlun personnalisé. Le nova 11 est doté de l'architecture Huawei nova sans précédent ; son traitement léger et sa technologie d'empilement 3D réduisent le poids et l'épaisseur du téléphone pour une plus grande compacité. Le Huawei nova 11 est fin et léger, avec une épaisseur de seulement 6,88 mm et un poids de 168 g. Il est équipé d'un écran Flawless Oled Flat-Edge Display de 6,7 pouces avec des bordures extrêmement étroites, réalisant un rapport écran/corps élevé de 93,4 %.

Le Huawei nova 11i est doté d'un grand écran de 6,8 pouces, l'un des plus grands de sa catégorie. Avec des bords ultra-fins de 1 mm autour de l'écran, il affiche un impressionnant rapport écran/corps de 94,9 %, ce qui le rend idéal pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou simplement faire défiler votre fil d'actualité. La série nova 11 intègre la vitalité et la personnalité des jeunes dans son concept de design, s'imposant comme une référence en matière de mode téléphonique. La série Huawei nova 11 choisit la couleur n° 11 comme couleur principale pour intégrer la vitalité et la personnalité des jeunes dans le concept de design, créant ainsi un impact visuel unique de la mode. Le vert vigoureux de la couleur n° 11 traduit la confiance et l'attitude optimiste de la génération Z.