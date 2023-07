Afrique: Personnes handicapées - Formation des enseignants non-voyants au numérique

Les enseignants non-voyants sortis de l'Ecole normale des instituteurs vont bénéficier d'une formation, le 25 juillet, en informatique au siège de l'organisation non gouvernementale « Observatoire handicap humanité H20 » basée à Mfilou, dans le septième arrondissement, explique le communiqué de presse.

L'atelier de formation sur le thème « L'informatique, espoir du non-voyant », en partenariat avec le Centre d'information des Nations unies, vise à rechercher des solutions alternatives pour l'amélioration des qualités des services et d'intégration des porteurs de handicap visuels dans l'arène socioprofessionnelle.

La formation est la première du genre et baptisée promotion Francine Ntoumi, une femme scientifique qui transmet ses ambitions scientifiques et intellectuelles aux plus jeunes, poursuit le communiqué. Les enseignements porteront sur trois modules : connaissance et installation des logiciels vocaux, l'initiation sur le Microsoft et Word ainsi que sur l'introduction de l'internet et réseaux sociaux.

En effet, précise le communiqué de presse, l'inclusion du handicap dans les communications contribuera au respect de l'engagement de ne pas laisser personne de côté, élément clé du programme de développement durable à l'horizon 2030.

Rappelons que dans son objectif d'œuvrer dans les domaines de l'humanitaire, du développement, des violences multiformes ayant pour base le genre faites aux jeunes filles et femmes handicapées, des jeunes filles et femmes handicapées ont été formées également sur les activités génératrices de revenus : top vente, top départ, en parlerie et bien d'autres.

L'H20 a pour rôle de contribuer à l'amélioration de l'arsenal juridique et de régénérer la dignité de la femme handicapée urbaine et rurale.