Congo-Brazzaville: Parfait Chrisosthome Makita - « L'épidémie survenue à Dolisie n'est pas liée à l'eau de LCDE »

Le directeur général de La Congolaise des eaux (LCDE), Parfait Chrisosthome Makita, a réagi, le 18 juillet, à la suite des accusations relayées sur les réseaux sociaux faisant un lien entre l'eau du robinet et l'épidémie de choléra, de shigellose et de fièvre typhoïde déclarée à Dolisie dans le Niari.

Le directeur général de LCDE a fait état devant la presse des mesures prises pour le traitement de l'eau dans les usines et celles adoptées depuis l'avènement de l'épidémie. Dès la survenue de cette crise sanitaire, a-t- il détaillé, LCDE a renforcé le potentiel de chloration dans ses usines et le contrôle de qualité de l'eau brute et de l'eau traitée ; a intensifié les purges des réseaux, en cas de nécessité et ce en dehors des actions habituellement programmées ; et a mobilisé ses équipes techniques.

Selon les premières conclusions des autorités sanitaires nationales, l'épidémie déclarée à Dolisie n'est pas liée à l'eau de LCDE, mais plutôt aux questions d'hygiène. « Jusqu'ici les analyses de l'eau produite et distribuée par LCDE n'ont démontré aucune présence de micro-organismes ou autres particules polluants. LCDE rassure la population que la qualité de l'eau produite et distribuée ne fait l'objet d'aucun doute quant à son caractère potable en respect des normes prescrites par l'Organisation mondiale de la santé», a déclaré Parfait Chrisosthome Makita lors de la conférence de presse.

Il a, par ailleurs, invité la population à consommer l'eau du robinet et renforcer l'hygiène domestique par le lavage régulier des mains tel qu'édicté par le gouvernement dans un message délivré, le 17 juillet, par le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki.