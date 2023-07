Congo-Kinshasa: Caritas Congo - Un nouveau secrétaire exécutif à la tête de l'association

L'abbé Edouard Makimba Milambo est le nouveau secrétaire exécutif de Caritas Congo ASBL nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois par le comité permanent des archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco), lors de sa session statutaire tenue dernièrement à Lubumbashi.

Le nouveau secrétaire exécutif de Caritas Congo succède ainsi à M. Boniface Nakwagelewi ata Deagbo, qui a été à la tête de cet organe technique chargé de la pastorale sociale de l'Eglise catholique en RDC depuis 6 ans, assisté de ses deux adjoints l'abbé Eric Abedilembe et M. Thaddée Barega.

Prêtre du diocèse de Kongolo où il a été coordonnateur de la Caritas-Développement diocésaine depuis près de vingt ans, l'abbé Edouard Makimba Milambo a placé son mandat sous le signe de la cohésion et de la continuité.

Dans son mot prononcé recemment à la fin de la messe d'actions de grâce à la chapelle de la Caritas Congo ASBL, l'abbé Edouard Makimba a remercié l'équipe sortante en ces termes : « Merci pour tout ce que vous avez fait pour cette institution qui nous est chère, la Caritas Congo ASBL ». Se voulant rassurant par rapport au personnel, il l'a invité à la cohésion et au professionnalisme, en promettant de travailler dans la continuité des actions positives.

Le nouveau secrétaire exécutif de la Caritas Congo ASBL a souhaité la consolidation et la fidélisation du partenariat trouvé. Il se dit ouvert à d'autres partenaires techniques et financiers pour renforcer et pérenniser les actions au profit des populations vulnérables, dont les besoins et l'effectif ne cessent de croître dans le pays. Il a, par ailleurs, exprimé sa gratitude aux pères évêques de la Cénco pour la confiance placée en sa modeste personne et en Dieu pour sa grâce. Pour sa part, le secrétaire exécutif sortant a aussi dit merci au personnel, aux évêques de la Cénco et souhaité un fructueux mandat à son successeur.