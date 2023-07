Tunisie: Mercato - Awadhi s'engage avec Soliman

A 37 ans, Karim Awadhi n'est pas encore rassasié.

Libre de droit, l'ex-Stadiste a opté pour les Cap-bonnais de Soliman, signant un engagement de deux ans. Ce sera le 9e club jusque-là pour l'ex-milieu international après avoir auparavant évolué au CA, à Al Wahda, à Fortuna Düsseldorf, à l'EST, au ST deux fois, au CSS, à l'ESS et à Abha.

L'ES Zarzis recrute Slim Rebai

On dit souvent qu'à 32 ans un gardien est encore en pleine possession de ses moyens. C'est le cas du portier Slim Rebaï qui vient de parapher un engagement avec l'ES Zarzis après avoir mis fin à son expérience avec les Saoudiens d'Al Rawdah SC. Après avoir débuté au CSS, Rebaï a évolué au sein de plusieurs écuries du sud tunisien: Egsg, l'ESM et la Stayda, outre un passage par le CA en 2013-2014.

Noel Aguibri signe à Egsg

EGS Gafsa a convaincu le milieu ivoirien Noel Aguibri de signer un engagement de deux ans après la fin l'engagement du joueur avec l'Espoir Sportif d'Hammam-Sousse. Ces derniers jours, EGSG a enrôlé Ali Ayari pour un bail de deux ans, s'est attaché les services de coach Chaker Meftah et a renouvelé les contrats de Haïthem Mhamdi et Khalil Guesmi.

Rafik Mednini passera à l'UST

L'US Tataouine est en pourparlers avancés avec le défenseur Rafik Mednini qui a, par le passé, évolué au ST avant de tenter l'aventure saoudienne, précisément à Jandal. Mednini, 27 ans, a par le passé porté la casaque de l'Usbg à deux reprises et a aussi évolué à l'AS Kasserine.

Un nouvel entraîneur adjoint au CSS

Anis Jerbi sera le nouveau collaborateur de coach Hossam El Badry. A son tour, Abdelghaffar Farjallah s'occupera de la préparation des gardiens de but alors qu'il était annoncé partant il y'a quelques jours.

ST : Haïthem Jouini restera-t-il au Bardo ?

L'attaquant Haythem Jouini a réussi sa saison au Stade Tunisien, ce qui lui a valu les louanges des puristes et concentré sur lui l'intérêt des chasseurs de tête. Courtisé par plusieurs écuries dont son ancien club, l'EST, Jouini, passé international cette année, devra se prononcer et trancher dans les plus brefs délais. Auparavant, le joueur a évolué à Tenerife, Al Ain, Arab Contractors, Ahly Benghazi et Tala'ea El Geish.