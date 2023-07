Afrique: Lozo Avenir au coeur de la promotion des AGR à Lebamba

L'association Lozo Avenir poursuit ses activités sociales à travers le Gabon. Dans le département de la Louétsi-Wano, notamment à Lébamba et Bongolo, elle promeut les activités génératrices de revenus. Elle agit en faveur de l'autonomisation de la femme en zone rurale. Ainsi, les membres de ladite association ont procédé à la formation d'un groupe de personnes à la pâtisserie artisanale et au tourisme communautaire.

L'association Lozo Avenir a toujours milité et milite toujours en faveur du bien-être, non seulement des jeunes en zones rurales, mais aussi, des personnes économiquement faibles au Gabon. Ladite association poursuit ses activités dans le département de la Louétsi Wano, précisément à Lébamba et à Bongolo. Elle continue de promouvoir et d'encourager les uns et les autres à s'adonner aux activités génératrices de revenus.

Encourager et promouvoir les AGR pour Lozo Avenir, c'est aider les femmes à tendre vers leur autonomisation. Ces femmes, assises sur les bancs de l'école, écoutent attentivement et prennent des notes. Les formateurs leur apprennent à mélanger la farine, à maitriser le mélange, le dosage, et surtout à malaxer tout le contenu pour obtenir un résultat appréciable et comestible à la fin.

L'association Lozo Avenir s'évertue à accompagner ces femmes et ces jeunes à atteindre leur autonomie financière, à s'auto-employer. Elle estime qu'il vaut mieux leur apprendre à pêcher que de leur offrir du poisson. "Nous apprenons de nouvelles choses qui peuvent nous permettre d'être libres financièrement. Ces formations sont gratuites et les formateurs sont des personnes de bonne foi qui veulent de notre bonheur" témoigne Jeanne venue pour apprendre.

Sur place, les responsables de cette association affirment qu' "il y a du plaisir à faire du bien, qu'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Ils savent une chose, Dieu dans son Immensité, nous donne assez de force pour faire du Bien pour l'Amour du Bien". Lozo Avenir continue de poser des actes qui donnent ou redonnent espoir aux jeunes et aux femmes qui avaient perdu la foi en l'avenir.