Tunisie: Expatriés - Cholet prend Belaid

Tijani Belaid opte pour un club de National.

L'expérience avec le promu marsois a touché à sa fin pour Tijani Belaid. A 35 ans, l'ex-pensionnaire du CDF de l'Inter Milan a signé en faveur du SC Cholet, club de National, soit la 3e division française. Buteur à une seule reprise la saison passée avec le club du Saf Saf, Belaid a auparavant sillonné l'Europe où il a, tour à tour, déposé ses valises au PSV Eindhoven, Slavia Prague, Hull City, APOEL Nicosie, Union Berlin, Moreirense FC, PAE Veria et Lokomotiv Plovdiv. En Tunisie, il a intégré le CA en 2014 pour un bail de deux ans, et a une nouvelle fois opté pour le club de Bab Jedid en 2017. Enfin, hors du vieux continent, Belaid a joué en Indonésie, à Sriwijaa et à Bornéo FC, avant de tenter l'aventure au Bahrein, à Al-Muharraq, puis en Irak, à Arbil SC. Par la suite, il y a deux ans, il a même évolué au Kirghizstan, au FK Alay, avant de revenir en Tunisie et signer à l'AS Rejiche, puis à l'ASM.

Bassem Al Daly file en Arabie saoudite

Même en 3e division saoudienne, les joueurs tunisiens sont pistés. Ainsi, les divisionnaires d'Al Sakr ont jeté leur dévolu sur le désormais ex-Usémiste, Bassam Al Daly, qui a, dans la foulée, signé un engagement d'une saison. A Daly, 24 ans, intègre une écurie qui a achevé l'exercice passé à la 5e place du classement.

Hamza Rafia rapporte toujours à la Juve !

Après avoir fait ses classes à l'Olympique Lyonnais et révisé ses gammes à la Juventus de Turin, le milieu offensif, Hamza Rafia, transfuge de Pescara, a récemment signé un engagement de trois ans au profit de Lecce (contrat assorti d'une « rallonge » de deux ans en option). A 24 ans donc, Rafia passe de Pescara à Lecce en contrepartie d'un montant avoisinant les 1,2 million d'euros, dont 500 000 sous forme de prime. Pescara obtiendra aussi 15% de quote part du prochain transfert du joueur. Idem pour la Vieille Dame qui touchera un pourcentage du passage de Rafia chez les «Giallorossi». Outre la Juve, par le passé, le milieu tunisien a aussi évolué au Standard de Liège et à Crémonese.

Skhiri en passe de marquer son passage à l'Eintracht

A 28 ans, le milieu international Ellyes Skhiri semble toujours aussi pressé de marquer son territoire et de monter en gamme et en régime sans perdre de temps. Ex-taulier de Cologne et actuel gros coup du mercato de l'Eintracht Francfort, Skhiri, poumon du Team Tunisie, s'est vite acclimaté à l'ambiance de son nouveau club et marque même en amical depuis peu en attendant les choses sérieuses.

Signataire d'un engagement de quatre ans, l'ex-Montpelliérain s'active donc à réussir son passage dans un club réputé et qui a antérieurement gagné la Coupe de l'Uefa, le championnat et la Coupe d'Allemagne, ainsi que disputé une finale de C1.