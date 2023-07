Mali: FC Lorient - Ibrahima Koné courtisé par deux grands clubs européens

Selon L’Équipe, Blackburn Rovers, club de Championship, et Almeria, club de première division espagnole, ont entamé des négociations actives avec Lorient, club de Ligue 1, en vue de la signature éventuelle du talentueux attaquant malien Ibrahima Koné, âgé de 24 ans.

Arrivé le 31 janvier 2022 au FC Lorient en provenance de Norvège et du Sarpsborg 08 FF, Ibrahima Koné (24 ans) a réalisé une saison 2022-2023 très correcte sous les couleurs des Merlus. En 37 matches joués en Ligue 1, dont seulement 15 comme titulaire, l’athlétique attaquant a compilé 7 buts et 1 passe décisive. Des performances intéressantes qui ne sont pas passées inaperçues. Selon L’Équipe, le club anglais de Blackburn (Championship, D2) et la formation espagnol d’Almeria (Liga) en pinceraient pour l’international malien (15 sélections, 12 buts).

Nos confrères du quotidien sportif précisent que les décideurs anglais et ibériques discutent actuellement avec le board lorientais concernant la faisabilité d’un transfert estival. Le FCL ne souhaiterait pas spécialement se séparer de son solide offensif mais pourrait se laisser convaincre en cas de belle proposition pécunière. Pour être plus concret : une offre de 7 à 8 MꞒ et Ibrahima Koné, encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 aux abords du Stade du Moustoir, pourrait bien plier bgages et quitter le Morbihan.