Tchad: Crise tchadienne - Le président congolais repart «plein d'espoir» après sa mission de facilitation

La mission à Ndjamena du président de la RDC, facilitateur de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) pour le processus de transition politique au Tchad, s'est achevée ce 19 juillet 2023. Si des participants ont salué cette facilitation, certains acteurs de la société civile ont en revanche exprimé leur scepticisme.

Le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, facilitateur de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) pour le processus de transition politique au Tchad, était à Ndjamena les 18 et 19 juillet 2023. Il a rencontré les différentes délégations des parties prenantes au processus afin de trouver des solutions à la crise tchadienne. À la fin de de sa visite ce mercredi soir, Felix Tshisekedi et le président de transition Mahamat Idriss Déby ont animé un point de presse.

« Je n'ai trouvé aucun Tchadien hostile à une avancée quelconque »

Les différents camps tchadiens attendaient beaucoup de cette visite du facilitateur sur la suite de la transition. La société civile, les partis politiques, le gouvernement, les organisations humanitaires, ont tous été reçus par le président de la RDC Félix Tshisededi à son hôtel. « Je n'ai trouvé aucun Tchadien hostile à une avancée quelconque, a assuré le chef d'État de la RDC. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés ont oeuvré dans le même sens : celui de la reconstruction. Pour nous qui accompagnons ce peuple frère, je peux dire aujourd'hui que je repars plein d'espoir d'une solution heureuse pour ce peuple ».

La rencontre avec Félix Tshisekedi s'est terminée dans un bon climat et je crois que nous sommes entièrement satisfaits des conseils qu'il a beaucoup plus prodigués en demandant à chacun de mettre de l'eau dans son vin pour que ce processus enclenché aboutisse dans l'intérêt de nos populations. Je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes entièrement satisfaits de cette réunion que nous avons eue avec lui.

00:45 Brice Maïmong Guedmbaye, président du parti Mouvement des patriotes tchadiens pour la République (MPTR) et coordinateur du Cadre national de concertation des partis politiques (CNCP)

Mahamat Idriss Déby, président de transition, s'est dit disponible afin de faciliter la mission : « Je voudrais très sincèrement vous remercier et vous assurer que le Tchad est disposé à faciliter cette mission pour la réussite de la transition du Tchad. »

Si le parti au pouvoir et ses alliés se réjouissent de ces consultations, ce n'est pas le cas chez certains partis politiques et la société civile qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. C'est le cas par exemple de l'opposant Yaya Dillo qui estime que « la CEEAC n'a aucune solution pour les Tchadiens et que cette mission est une peine perdue pour la démocratie au Tchad ».

Il n'y a pas de confiance. On a vu que c'est une personne très intelligente. Mais dans la réalité maintenant, quand on aborde les questions brûlantes, on voit bien qu'il essaie de conditionner ses interlocuteurs. Des gens qui parlent très favorablement pour le régime, il est très généreux avec eux, n'est-ce pas ? Quand on commence à poser de vrais problèmes et à soulever des questions embarrassantes, on voit bien qu'il se radicalise d'une certaine façon. Si moi, j'interprète, c'est qu'il veut nous amener à soutenir le gouvernement, à rejoindre le processus mis en place, mais pas à discuter des meilleures conditions de sortie de crise et de meilleures conditions pour réaliser le processus de transition avec moins de contestation pour qu'on arrive à des élections et à une issue de paix. Donc, on est loin du compte

00:47 Gilbert Morba, conseiller technique du mouvement citoyen Wakit Tama