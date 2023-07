Sénégal: Vers un forum inclusif sur la valorisation du site de l'Ecole normale William Ponty

Dakar — Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a annoncé, mardi, la tenue en août prochain d'un forum inclusif sur la valorisation du site de l'école normale William Ponty, classée patrimoine historique national depuis 2007.

M. Sow, qui a effectué une visite sur les lieux, a été accueilli par le sous-préfet et le maire de Diamniadio et plusieurs chefs religieux, délégués de quartier, acteurs culturels et leaders des femmes et des jeunes, informe un communiqué de presse reçu à l'APS. Il a effectué cette visite en compagnie du directeur du patrimoine historique, Oumar Badiane, et de plusieurs directeurs et chefs de service de son département.

Le forum sera organisé en relation avec l'association des anciens, leurs familles, les populations, les autorités territoriales et administratives, des architectes, des photographes, bibliothécaires, archivistes, documentalistes, historiens et des partenaires qui s'intéressent à la rénovation du site, explique le communiqué.

« A l'issue de ce forum, un rapport complet assorti de propositions sera remis au président de la République « , déclare Aliou Sow.

Le ministre de la Culture estime que « cette partie de notre histoire et de notre rayonnement international mérite une nouvelle prise en charge conforme à la haute importance qu'accorde le président de la République Macky Sall à la valorisation et à la vulgarisation du patrimoine historique ».

L'Ecole normale fédérale de l'Afrique-Occidentale française, appelée « L'école normale William Ponty », établissement hautement élitiste créé en 1904 à Saint-Louis, au nord du pays, capitale du Sénégal à l'époque, est transférée ensuite en 1913 sur l'île de Gorée, au large de Dakar avant qu'elle ne déménage en 1938, à Sébikotane.

L'école normale William Ponty porte le nom d'un ancien gouverneur de l'Afrique occidentale française (AOF). Elle a formé - avant l'ère des indépendances -, la plupart des instituteurs, médecins et cadres d'Afrique de l'Ouest, dont de nombreux ministres et chefs d'Etat ou de gouvernement.