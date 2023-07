Gabon: Amos Médard Mavendji candidat aux législatives au compte du RPM au 3e siège du département de la Lolo Bouenguidi

Amos Médard Mavendji est en lice pour les législatives pour la troisième fois. Il est candidat dans le 3e siège du département de la Lolo Bouenguidi. Il va représenter les couleurs du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM), formation politique chère à Alexandre Barro Chambrier, avec la bénédiction de sa mère.

Il a validé sa candidature à temps sous le regard de sa mère. Dossier complet, tout a été déposé à l'Hôtel de ville de Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Amos Médard Mavendji est confiant et est bel et bien candidat aux législatives dans le 3e siège du département de la Lolo Bouenguidi. Il va défendre les couleurs du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM).

Il dit se sentir bien, rassuré et confiant. Il s'en va compétir pour la troisième fois et estime que c'est la bonne. Avec sa maman à ses cotés, le candidat Amos Médard Mavendji ne cache pas sa détermination de se battre pour une place à l'Assemblée nationale (Palais Omar Bongo Ondimba).

"Je me sens très confiant du fait que ça soit ma maman qui m'a, une fois de plus, emmené à compétir. C'est ma troisième élection. J'étais admis au second tour à la dernière élection . Je pars avec un peu plus d'expérience que la plupart de mes concurrents. Je suis très confiant du fait que le retour qui me revient des électeurs, me met dans cet état d'esprit" rassure Amos Médard Mavendji.

Le candidat aux couleurs du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) revient avec la même ambition et prône la mise en valeur de la femme gabonaise. Ce qui explique le choix pour lui, d'une jeune étudiante comme suppléante. Il invite massivement les électeurs au féminin à participer à sa victoire au soir du 26 août 2023.