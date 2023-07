Angola: Azule Energy et Afrenta signent un accord pour la vente d'intérêts dans des blocs pétroliers

Luanda — Azule Energy a annoncé, ce jeudi, la signature d'un accord avec Afrenta pour la vente de la participation dans les blocs 3/05 et 3/05A en eaux peu profondes, situés dans le bassin du Bas Congo.

Dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, la société indique que la transaction, évaluée à 48,5 millions de dollars, comprend un paiement conditionnel différé d'un montant pouvant atteindre 36 millions de dollars.

La finalisation de la transaction, qui devrait avoir lieu d'ici la fin de 2023, est toujours soumise à des problèmes juridiques et à l'approbation des autorités angolaises.

Il ajoute que la vente des intérêts non exploités d'Azule Energy dans ces blocs d'eau peu profonde est conforme à la concentration stratégique de la société sur les actifs essentiels en Angola.

Selon le PDG d'Azule Energy, Adriano Mongini, cette transaction représente une étape cohérente avec la stratégie de concentration des efforts sur les actifs essentiels en Angola, tout en réduisant l'empreinte carbone.

"Azule Energy reste attachée à sa vision de croissance à long terme et de développement durable dans le secteur de l'énergie en Angola. Au fur et à mesure que la société finalisera cette vente, elle restera déterminée à rechercher des opportunités conformes à ses objectifs stratégiques, tout en contribuant au progrès social et économique de l'Angola", a souligné le responsable.

Azule Energy est une coentreprise indépendante officiellement créée le 1er août 2022 qui regroupe les activités de BP et d'ENI en Angola sur une base équitable. Azule Energy est le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz d'Angola, détenant 2 milliards de barils d'équivalent pétrole en ressources liquides et devrait augmenter à environ 250 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) de sa propre production au cours des 5 prochaines années.

Il détient des participations dans 20 permis (dont 6 blocs d'exploration), une participation dans Angola LNG et est l'opérateur du Nouveau Consortium de Gaz. Azule Energy a également repris la participation d'ENI dans Solenova, une société solaire détenue conjointement avec Sonangol, et la collaboration dans la raffinerie de Luanda.