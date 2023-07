Afrique: Un gouvernant appelle à une participation active de la population au recensement pilote

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, Francisco Pereira Furtado, a appelé mercredi la société à participer et à contribuer à fournir des données aux opérateurs de recensement, dans le cadre du Recensement pilote 2023.

Le recensement pilote aura lieu entre le 19 juillet et le 19 août dans les provinces de Bengo, Bié, Cuando Cubango, Cunene, Luanda, Lunda Norte et Uíge, dans le but de tester le niveau de préparation à l'intervention de toutes les procédures associées à la mise en oeuvre opérationnelle, logistique, technico-fonctionnelle et organisationnelle, pour le succès du recensement général de la population qui aura lieu en 2024.

Francisco Pereira Furtado, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture officielle de l'événement, a souligné qu'il vise également à garantir et à préparer les conditions techniques, financières, matérielles et logistiques de l'Institut national de la statistique (INE), compte tenu de la vision stratégique de l'Exécutif pour le recensement général de 2024.

Selon le coordinateur de la Commission, les informations recueillies permettront d'obtenir des indicateurs tels que "qui nous sommes, combien et comment nous vivons", d'où l'appel à la transmission d'informations et à la sensibilisation de la population.

Le responsable reconnaît qu'il peut y avoir certaines contraintes, telles que le processus de transhumance, dans certaines régions, la langue dans la communication, le manque d'électricité dans certaines zones rurales, entre autres aspects, donc les énergies doivent être unies pour surmonter ces difficultés.

Le ministre de l'Économie et du Plan, Mário Caetano João, a informé que le gouvernement dispose d'environ 30 milliards de kwanzas pour l'action de mise à jour cartographique, et d'autres processus, qui aideront à mieux quantifier les revenus et les ressources pour chaque région, programmes et projets pour améliorer la vie de la population.

Le gouvernant a réitéré l'importance de réaliser le recensement dans la collecte de données sur la croissance démographique, pour la recherche académique, sociologique, économique, les études de marché et d'autres interventions dans la société.

Mário Caetano João a noté que ces données et informations aident à combattre les inégalités sociales et à promouvoir l'équilibre socio-économique entre les citoyens.

À son tour, le directeur de l'INE, José dos Santos Calenji, a présenté la vision et la stratégie de l'institution, se référant au cadre du recensement pilote, à la mise à jour de la cartographie du recensement, aux contributions au questionnaire, à la stratégie de soutien logistique, au stockage des données, entre autres aspects.

Selon l'interlocuteur, plusieurs assistants techniques aux niveaux provincial, communal et local, 461 agents de terrain, plus de 500 agents recenseurs, 114 chauffeurs, informaticiens et autres techniciens ont été formés, avec l'implication attendue d'environ 1 840 éléments.

José Calenji a également évoqué la question de la collecte des données sur le terrain et de leur numérisation à Luanda, la présentation des données en deux phases, d'abord en trois mois, provisoires, puis en 18 mois, les définitives, issues du Recensement général de 2024.

L'Angola a déjà réalisé deux recensements généraux de la population et de l'habitat, à savoir en 1970, pendant la période coloniale, et en 2014, après l'indépendance nationale, l'enregistrement statistique de 2024 étant la troisième opération de recensement que le pays réalisera.