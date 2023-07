Afrique Centrale: Mise en relief des efforts de João Lourenço pour pacifier la RDC et le Rwanda

Luanda — Les efforts du Président de la République, João Lourenço, pour apaiser la tension politique entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont été soulignés, mercredi, à New York, par le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz.

Le diplomate, qui s'exprimait lors de la réunion du Comité des sanctions 1533 sur la RDC, a dit que, dans le cadre des responsabilités de Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et actuel président de la CIRGL, l'homme d'État angolais mène des initiatives de médiation, en vue de pacifier la région depuis la résurgence des activités militaires du M23, avec l'occupation de diverses zones du territoire congolais.

Dans ce contexte, il a évoqué la Feuille de route de Luanda sur le processus de pacification de la région Est de la RDC et le Plan d'action conjoint pour la résolution de la crise sécuritaire, tous deux adoptés dans le cadre de la CIRGL.

"Ces mécanismes ont établi un ensemble de décisions pour la cessation des hostilités et le retrait du M23 des zones occupées vers les centres de cantonnement en territoire congolais, ainsi que pour faciliter le dialogue pour la normalisation des relations politiques et diplomatiques entre la RDC et le Rwanda", a-t-il indiqué.

Dans son discours, il a expliqué que, dans le cadre de ses initiatives de médiation, l'Angola s'est engagé à déployer un contingent des Forces armées angolaises (FAA) en RDC, afin de sécuriser les zones de cantonnement des forces du M23, et de soutenir les activités du Mécanisme ad hoc de vérification.

« C'est dans ce contexte que le 10e Sommet extraordinaire de la CIRGL tenu à Luanda, Angola, le 3 juin 2023, a mandaté les ministres des Affaires étrangères de l'Angola, de la RDC, du Rwanda et du Burundi pour se réunir périodiquement afin d'évaluer la mise en oeuvre des engagements découlant de la Feuille de route de Luanda et du Plan d'action conjoint pour la pacification de la région orientale de la RDC », a-t-il poursuivi.

Lors de son allocution, le diplomate angolais a souligné le Sommet quadripartite tenu à Luanda le 27 juin 2023 sous les auspices de l'Union africaine et avec la participation des Nations Unies, impliquant la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), la Communauté économique de l'Afrique centrale (CEEAC) et la CIRGL, dans le but de renforcer les efforts de coordination.

Francisco da Cruz a déclaré qu'il s'agissait d'un événement sans précédent, car, pour la première fois, les organes et mécanismes régionaux se sont réunis pour discuter des initiatives de paix existantes, renforcer la coordination pour éviter la duplication des efforts et optimiser les ressources, ainsi que trouver la meilleure façon de faire face aux défis sécuritaires dans la région orientale de la RDC.

Le diplomate a affirmé que l'Angola continuera à soutenir les efforts de pacification en cours dans la région orientale de la RDC, appelant toutes les parties impliquées à mettre en oeuvre les décisions prises lors des différents sommets, afin d'assurer la crédibilité et la confiance du processus et de maintenir une paix durable dans la région.

La réunion visait à promouvoir un échange de vues sur le rapport final du Groupe d'experts et la mise en oeuvre des mesures de sanction, notamment l'embargo sur les armes à l'encontre de toutes les entités non gouvernementales et individus opérant sur le territoire de la RDC et le gel des avoirs et les interdictions de voyager pour 36 personnes physiques et neuf entités.

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la RDC supervise les sanctions imposées par le Conseil de sécurité.