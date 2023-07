Afrique: Déclaration du Sommet des Pays Voisins du Soudan

Sur l'initiative du Président Abdel Fattah El-Sissi, Président de la République Arabe d'Égypte, les Chefs d'État et de Gouvernement de la République Centrafricaine, du Tchad, de l'Érythrée, de l'Éthiopie et du Soudan du Sud, ainsi que le Présidant de la Commission de l'Union Africaine et le Secrétaire Général de la Ligue des États arabes se sont réunis au Caire le 13/07/2023 pour prendre part au « Sommet des Pays Voisins du Soudan ».

Ils ont discuté divers aspects de la situation au Soudan et ont délibéré sur les issues possibles afin de mettre un terme à la crise soudanaise. Les leaders se sont convenus de ce qui suit:

1- Exprimer une profonde inquiétude à l'égard de la persistance des confrontations militaires ainsi que la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan. Les leaders ont appelé les parties au conflit à désamorcer la situation et à s'engager à un cessez-le-feu immédiat et durable afin de mettre un terme à cette guerre et d'éviter les pertes de vie parmi les civils innocents soudanais ainsi que la destruction de biens.

2- Affirmer le respect intégral de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan. Les leaders se sont accordé sur le fait que le conflit actuel est une affaire interne soudanaise, tout en soulignant l'importance de mettre un terme à toute ingérence extérieure. De telles ingérences le conflit et entravent les efforts exercés pour aboutir à un règlement concerté afin de rétablir la stabilité et la sécurité au Soudan.

%

3- Réitérer l'importance de préserver l'État soudanais et ses institutions et d'éviter la fragmentation du pays, son sombrement dans le chaos qui pourrait conduire à la propagation du terrorisme et du crime organisé, ainsi que d'autres répercussions graves sur la sécurité nationale des Etats voisins et la stabilité régionale.

4- Réitérer la priorité absolue de formuler une démarche intégrée afin d'adresser la crise actuelle et ses ramifications humanitaires relatives aux personnes déplacées internes et au flux continu de refugies fuyant le conflit vers les pays voisins, ce qui constitue une situation délicate, alimentant une pression accrue sur leurs ressources des Etats voisins. Les leaders ont appelé la communauté internationale et les bailleurs de fonds à assumer leurs responsabilités en honorant leurs engagements annoncés lors de « l'évènement ministériel de donateurs pour la réponse humanitaire » auquel ont assisté les États voisins du Soudan le 19 juin 2023.

5- Exprimer la profonde inquiétude à l'égard de la détérioration de la situation humanitaire au Soudan et condamner les attaques répétées contre les civils, les établissements de santé et de services publics. Les leaders ont également lancé un appel à la communauté internationale afin de redoubler ses efforts pour la provision de l'aide humanitaire cruciale et afin de remédier à la grave pénurie de nourriture et de fournitures médicales au Soudan, en tant que mesure visant à atténuer les graves répercussions de la crise sur les civils innocents.

6- S'accorder à faciliter l'entrée de l'aide humanitaire fournie au Soudan à travers les territoires des pays voisins, en coordination avec les agences et organisations internationales concernées ; et vivement promouvoir l'instauration de couloirs sûrs, rapides et sans entraves pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers les zones les plus affectées et les plus vulnérables. Dans ce contexte, les leaders ont exhorté les différentes parties soudanaises à assurer la protection nécessaire au personnel humanitaire international et de faciliter leur mission de délivrer l'assistance aux nécessiteux.

7- Souligner la nécessite urgente d'une solution politique pour mettre fin au conflit en cours. A cette fin, les leaders ont appelé à un dialogue national inclusif entre les parties soudanaises, privilégiant les aspirations et la prospérité du peuple soudanais, en rétablissant la stabilité et la sécurité au pays.

8- S'accorder à former un mécanisme ministériel comprenant les Ministres des affaires étrangères des pays voisins, afin de coordonner les efforts communs pour résoudre le conflit actuel. Le mécanisme ministériel tiendra sa première réunion au N'Djamena et sera mandaté d'entreprendre les mesures suivantes :

A. Formuler un plan d'action qui comprenne l'élaboration de solutions pratiques pour mettre un terme aux combats et parvenir à une solution inclusive à la crise soudanaise via un engagement direct avec les différentes parties soudanaises, en complément avec les mécanismes existants, notamment ceux relatifs à l'IGAD et l'Union Africaine.

B. Délibérer des mesures nécessaires afin de faire face aux répercussions de la crise soudanaise sur l'avenir de la stabilité, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, et de préserver ses institutions nationales. Le mécanisme ministériel discutera également les étapes nécessaires afin de contenir les effets négatifs de la crise sur les pays voisins et s'accorder sur un mécanisme d'acheminement de l'aide humanitaire et de secours au peuple soudanais.

C. Le mécanisme ministériel présentera ses recommandations au prochain Sommet des Pays Voisins du Soudan.