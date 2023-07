Sénégal: Mercato - Un champion d'Afrique s'engage avec Angers SCO

Joseph Lopy, a pris la décision de rejoindre Angers, l'équipe récemment reléguée en Ligue 2. L'expérimenté milieu de terrain de 31 ans a quitté Nîmes à l'expiration de son contrat, pour s'engager avec Le SCO.

Le processus de signature a commencé rapidement, Lopy arrivant à Angers pour sa visite médicale tôt le mercredi matin. Après avoir passé avec succès l'évaluation médicale, le joueur et le club n'ont pas perdu de temps pour finaliser l'accord. Le contrat, qui a maintenant été officialisé par Angers, lie Joseph Lopy au club pour les deux prochaines saisons.

Parlant de son passage à Angers, Lopy a exprimé son enthousiasme pour le projet et sa volonté de contribuer au succès de l'équipe. « Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie d'Angers et de me lancer dans ce nouveau défi dans ma carrière », a-t-il déclaré. « La vision du club correspond à mes aspirations, et je suis impatient de donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. »

La direction d'Angers, tout aussi ravie de s'être attachée les services du milieu de terrain chevronné, a reconnu que l'expérience et les qualités de leader de Lopy étaient des atouts essentiels pour l'équipe. « Joseph Lopy apporte à notre équipe une grande expérience et des compétences qui renforceront sans aucun doute notre milieu de terrain » a déclaré le directeur sportif du club. « Sa signature témoigne de notre ambition de retrouver notre place en Ligue 1, et nous pensons que Joseph jouera un rôle central dans la réalisation de cet objectif. »