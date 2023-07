Sénégal: OM - Nouveau rebondissement dans le dossier Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye, jeune footballeur de 23 ans, est au cœur d'un dilemme entre deux clubs prestigieux : l'Olympique de Marseille en France et Sheffield United en Premier League. Alors qu'un contrat de 5 ans avec Marseille semblait être une évidence, une décision inattendue est venue perturber la donne. L'international sénégalais souhaite désormais poursuivre son aventure à Sheffield United, afin de jouer en Premier League. Malgré cet obstacle, le club phocéen ne baisse pas les bras et est bien déterminé à le convaincre de revoir sa position.

Le dossier Iliman Ndiaye en a connu plus d'un. Régulièrement associé à l'OM ces derniers mois, l'international sénégalais étant un grand fan du club phocéen, l'attaquant de Sheffield United est devenu une piste concrète pour l'OM début juillet.

C'est en tout cas là que l'intérêt de l'OM à son égard a fuité via Fabrizio Romano avant d'être rapidement confirmé par plusieurs sources. Six jours plus tard, un accord entre l'OM et le joueur de 23 ans était annoncé par plusieurs médias français, puis plus rien jusqu'au 17 juillet.

Date à laquelle a commencé à filtrer l'idée qu'Iliman Ndiaye avait finalement décidé de rester à Sheffield United, et d'y prolonger, convaincu par le discours de ses dirigeants et poussé aussi par l'envie de miser sur une certaine stabilité suite à la naissance d'un nouvel enfant.

Mais ce mercredi soir, L'Equipe nous apprend que le contact a été renoué entre l'entourage du Sénégalais et les dirigeants de l'OM. Ndiaye « se serait un peu précipité » dans son choix et ne serait plus aussi sûr de sa décision de vouloir rester chez les Blades.

Selon le quotidien sportif, l'OM croit en tout cas toujours à une issue favorable dans ce dossier, quand bien même il est encore jugé très complexe.