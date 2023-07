Gabon: OM - Patrice Neveu donne son point de vue sur la venue de Pierre-Emerick Aubameyang

Patrice Neveu a exprimé son point de vue sur la probable signature de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. Le sélectionneur du Gabon est convaincu que l'attaquant peut apporter beaucoup de choses à l'équipe de Marcelino.

Interrogé par L'Equipe, Patrice Neveu a commenté la probable arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au sein du club phocéen. Le technicien estime que son profil correspond parfaitement au style de jeu que Marcelino souhaite instaurer : « Marcelino est un entraîneur qui pratique un football offensif avec un jeu assez direct, donc il aura besoin de joueurs de profondeur, et ça correspond bien au profil de Pierre-Emerick. Il ne faut pas oublier non plus sa qualité de finisseur. Je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte en France, mais devant le but, c'est un tueur ! », a-t-il confié au quotidien.

Neveu est convaincu que l'attaquant peut retrouver son meilleur niveau : « Vous l'avez vu récemment ? Il a 34 ans, OK, mais il est toujours aussi fit ! Il n'est pas soumis à des prises de poids comme d'autres joueurs. Et puis, il a bossé avec le préparateur physique de la sélection, qui est descendu à Laval ces derniers jours. Quand il était venu en sélection, il était bien déjà. Sur certains exercices, à l'entraînement, il était même devant les autres. On sentait juste qu'il lui manquait un peu de temps de jeu, de repères. »

Le sélectionneur du Gabon pense que l'ambiance du stade Orange Vélodrome peut aider Aubameyang à se surpasser : « Il a souffert, la saison dernière, mais bravo à lui ! C'est un vrai footeux, qui marche au challenge et il en a un beau devant lui à l'OM. Je suis certain que le public peut le porter, à condition que les supporters soient un tout petit peu patients avec lui. Il lui suffit d'une bonne préparation, de reprendre le rythme, et le public reverra Pierre-Emerick faire des saltos pour fêter ses buts. »

Au cours de sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit 315 buts et délivré 93 passes décisives en 630 matchs, toutes compétitions confondues. Sous le maillot du Gabon, le natif de Laval compte 30 buts en 74 sélections.