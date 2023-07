Ile Maurice: Le faux raisonnement de Paul Berenger ...

Je n'ai eu aucune difficulté à me reconnaître dans les récents propos de M. Bérenger à la presse. Je sais bien qu'il me perçoit comme celui qui aura favorisé l'élection d'Ivan Collendavelloo au No. 19. Cela m'est rapporté à chaque fois qu'il l'évoque lors de ses réunions dans la circonscription. Mais, c'est bien la première fois qu'il en parle à la presse. Je n'en prends pas ombrage. Au contraire !

J'ai beaucoup de respect pour M. Bérenger. Et c'est bien pour cela que je prends la peine d'apporter des précisions à son raisonnement. Il le faut parce qu'il se trompe, et il trompe ainsi tout le monde quand il prétend que Collendavelloo a été élu en raison de ma candidature au No. 19 aux dernières Législatives. Il s'enferme dans une fiction électoraliste alors que la réalité s'impose de manière indéniable.

Avec ce type d'exemple, Mme Daureeawoo pourrait aussi me reprocher d'avoir grignoté des voix et d'avoir plombé sa campagne. Mais si ce n'est pas une joute où l'on combat pour ces idées, à quoi servent les élections alors ? M. Bérenger se trompe parce qu'il omet de considérer les faiblesses du MMM. Je vais apporter une autre lecture de la situation : jusqu'ici Paul Bérenger a profité de sa figure emblématique et s'est reposé sur Deven Nagalingum et ses lieutenants pour « okip terin » au No. 19. Cette forme de visibilité a bien fonctionné jusqu'ici. Sauf que dès que je suis arrivé, les gens ont aussitôt réalisé qu'ils subissaient une occupation territoriale au nom de vieilles luttes symboliques... sans que cela ne se traduise en projet politique favorable à leur développement !

Aujourd'hui on le réalise davantage : En Avant Moris est partout dans la circonscription No. 19. Et si on ne l'avait pas fait, c'est le MSM et Ivan Collendavelloo et Fazila Daureeawoo qui auraient comblé le vide laissé par le MMM. Les observateurs politiques comprennent ce qui est en train de se passer au No. 20 aussi : le MMM s'est fié à Rajesh Bhagwan. C'est quelqu'un que je respecte également et je crois que les mauves ont eu raison de le qualifier de « Bulldozer ». Bhagwan est certes le baobab qui nous fait réaliser que Nagalingum est un bonsaï, mais ce baobab nous sommes en train de l'ébranler. On travaille sa circonscription de manière loyale. Il ne peut pas nous accuser de coup-bas. On se l'interdit. Mais, qu'est-ce que voulez vous que Bhagwan bulldoze fasse en l'absence de toute vision ? Le MMM n'est plus une force de proposition depuis longtemps.

Avec cette lecture, on a une indication claire que Collendavelloo n'était pas ma tasse de thé. Il ne l'est toujours pas et ne le sera jamais. Pour sortir de sa fiction électoraliste, Paul Bérenger devrait peut-être repenser à ses débuts en politique. Il doit bien savoir que personne ne lui aurait accordé une place pour qu'il puisse exercer sa parole et ses actes. Cette place, il l'a prise. Il ne doit pas être surpris que je fasse pareil. C'est dans l'ordre des choses.

Quand je regarde les plus jeunes de ma formation, ceux qui aspirent à être mes colistiers par exemple, Paul Bérenger n'est pas cette référence à laquelle tiennent les anciens du MMM. Et, soyons sérieux, cette réalité, ce n'est quand même pas de mon fait !

Par ailleurs, je crains que Paul Bérenger ne me confonde avec ceux qui se sont aventurés en politique sans grande conviction. Il faudrait certainement qu'il s'interroge au sujet de ceux qui ont intégré le MMM et ont fini par se retrouver au MSM. C'est une question essentielle je pense. Mais, quoi qu'il en soit, mon parcours en politique montre bien que je n'ai pas emprunté ces voies-là.

Au lendemain des Législatives de 2019 j'ai non seulement lancé le terme « Opposition Extra-Parlementaire », mais je l'incarné au No. 19. J'ai dit à plusieurs reprises que j'étais en faveur de la diversité en politique. Cette diversité existe aujourd'hui, même si la logique des blocs est devenue indécrottable pour l'électorat mauricien. Mais, peut-on m'imputer la responsabilité de ce réflexe ou devrait-on s'attendre à ce que ceux qui ont toujours invité l'électorat à voter bloc assument leurs inconséquences ? Il faut qu'on soit sérieux : cette manière de faire ne date pas de ma génération quand même !

Je peux comprendre les sentiments de M. Bérenger au sujet de notre système électoral. Mais la différence c'est que je ne vais pas me contenter de dire que c'est une malédiction. Ceux de ma génération ne croient plus dans les maléfices ; nous disons que le système est vicié, mais en même temps nous ne considérons pas que c'est une fatalité. Nous allons donc changer ce système. Je peux lui dire qu'il trouvera notre proposition à ce sujet dans le programme d'En Avant Moris. Nos dirigeants sont en train de travailler dessus et nous formulerons quelque chose de cohérent, tout comme nous l'avons fait pour les municipales au travers de notre manifeste en appliquant une démarche de développement intégré.

Et quand tout ceci est dit, pour sortir complètement de toutes les fictions, je viens dire que d'ores et déjà, il faudra compter sur ma candidature au No. 19. Je ne tiens pas à savoir ce que fera M. Ivan Collendavelloo ou si M. Nagalingum aura fait défection au MSM entretemps. Tout ceci ne rentre pas dans mes équations. D'une manière ou d'une autre, les électeurs de la circonscription No. 19 savent que je me retrousse les manches et que je trempe ma chemise avec eux et pour eux. Eux savent que je ne leur ferais pas faux bond. Paul Bérenger doit le savoir aussi.