Ile Maurice: Affaire Kistnen - Me Valayden à la MCIT : «Récompense de Rs 10 M...»

L'avocat a été convoqué à la Major Crime Investigation Team (MCIT) dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Soopramanien Kistnen, hier. Le surintendant de police Seebaruth lui a demandé de fournir des éléments supplémentaires dans cette affaire, comme il l'a révélé à la presse.

Il est resté un peu plus de deux heures à la MCIT. Il était accompagné de Me Anoup Goodary. Me Rama Valayden a expliqué que lors du congrès de Linion Pep Morisien (LPM) à St-Pierre le 14 juillet, il avait révélé de nouveaux éléments sur la mort de Kistnen.

Il a précisé à sa sortie que les membres de LPM utilisent tous les moyens possibles pour trouver des pistes à explorer. «Nous n'avons pas arrêté d'enquêter dans l'affaire Kistnen, l'enquête est toujours en cours. J'ai demandé aux enquêteurs de mettre une récompense de Rs 10 millions. J'ai également demandé à la police d'accorder l'immunité à la personne qui viendrait avec des informations délicates. J'ai également demandé un witness protection scheme comme cela a été le cas pour Raffick Peerbaccus lors de la commission Rault.»

Il a indiqué avoir fourni, dans sa déposition, des noms, des photos, l'emploi du temps de Soopramien Kistnen le 16 octobre, ainsi que l'emploi du temps de Yogida Sawminaden le dimanche 18 octobre. «Nous n'avons pas encore terminé notre déposition car deux heures ne suffisent pas. Nous reviendrons lundi vers 11 heures. Nous avons demandé à la police de conserver les exhibits de manière appropriée. Il est essentiel que les informations que nous avons fournies soient bien préservées.» Il ne souhaite pas que des fuites d'informations se produisent. «Je demande que ces informations ne soient pas divulguées à ceux au pouvoir, car ces personnes risquent leur vie.»

%

L'homme de loi explique que des personnes souhaitent témoigner. «Il y a des personnes prêtes à révéler des choses. Lundi, elles nous accompagneront à la MCIT. J'ai rencontré une personne qui voulait témoigner, mais après m'avoir parlé, son chien a été pendu devant sa porte. Ce sont des signaux indiquant que, tout comme le chien mort, sa vie est également en danger.» Les informations qu'il a fournies concernent la date du 25 février 2021, importante, les images des caméras de surveillance et le kidnapping. «Il y a également le nom des policiers qui souhaitent nous éclairer sur les images de la caméra de vidéosurveillance, et ils expliqueront comment les données de la caméra de vidéosurveillance ont été effacées.» Me Valayden a conclu en déclarant qu'il fera progresser l'enquête dans d'autres affaires telles que Kanakiah, Mooniaruth, Humbert, entre autres.