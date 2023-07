Ile Maurice: Diplomatie - L'Inde consolide sa place au niveau mondial

Quid des relations commerciales avec Maurice ?

De Joe Biden à Emmanuel Macron, c'est avec une assurance renforcée que l'Occident fait les yeux doux à la puissance indienne, dont l'ascension économique est prévue au cours des prochaines décennies. En effet, selon un rapport de Goldman Sachs, avec ses 1,4 milliard d'habitants, l'Inde devrait se positionner derrière la Chine en tant que deuxième puissance mondiale d'ici 2075, reléguant les ÉtatsUnis à la troisième place du podium.

Le rapport prédit que la Chine deviendra la première puissance économique mondiale d'ici 2075, avec un PIB projeté à USD 57 trillions, suivi de l'Inde avec un PIB projeté de USD 52,5 trillions, et enfin les ÉtatsUnis, l'Europe et le Japon. En tant que partenaire diplomatique de premier plan pour Maurice et étant donné que nos deux pays sont signataires du Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA), il serait opportun de suivre l'évolution du commerce entre nos deux nations.

Pour commencer, il est important de noter que l'Inde accorde une grande importance à ses relations diplomatiques et commerciales avec le continent africain. Selon le journal India Times, le commerce bilatéral entre l'Inde et 48 pays africains s'est élevé à USD 74,86 milliards en 2021-22, enregistrant une croissance de 59,91 % par rapport à 2020-21. Les exportations de l'Inde vers l'Afrique subsaharienne s'élevaient à USD 33,08 milliards et ont enregistré une croissance de 44,31 % en 2021-22 par rapport à 2020-21. Les importations de l'Inde en provenance de l'Afrique subsaharienne ont quant à elles enregistré une croissance de 74,87 % et ont été évaluées à USD 41,77 milliards au cours de la même période.

À Maurice, il est à mettre en exergue que le CECPA est opérationnel depuis 2021 et à septembre dernier, Maurice ne représentait que 0,06 % des importations indiennes. Selon les chiffres de Statistics Mauritius, on note toutefois une amélioration de nos exportations vers l'Inde passant de Rs 1,3 milliard en 2020, à Rs 1,9 milliard en 2021 à Rs 2,6 milliards en 2022.

Par contre, le coût de nos importations de l'Inde représentait Rs 28, 5 milliards en 2022. Il est aussi à savoir que Maurice est une des principales sources d'investissement direct étranger (IDE) vers l'Inde aux côtés des États-Unis et du Singapour entre autres. Suivant la première année d'opération du CECPA, on notait d'ailleurs des IDE de USD 9,4 milliards de Maurice et transitant par Maurice vers l'Inde, comme indiqué par l'ambassadrice Indienne à Maurice, lors de son discours au cours du CECPA Forum en 2022. Par contre, selon les chiffres de la Bank of Mauritius, Maurice n'a reçu que Rs 577 millions en termes d'IDE provenant d'Inde.

Aussi, les opportunités d'affaires à traver s le CECPA, comme expliqué par l'ambassadrice indienne à Maurice l'année dernière, incluent les secteurs de la santé, la pharmaceutique, la biotechnologie, l'économie bleue et bien d'autres. Elle avait également mentionné des options de projets dont le stockage de produits indiens à Maurice pour l'exportation vers l'Afrique continentale grâce à notre accès privilégié au marché africain. Dans ce contexte et compte tenu de l'India - Africa Entrepreneurship and Invest Summit qui se tiendra à Maurice le 20 juillet prochain, nous avons tenté d'en savoir plus sur l'évolution de ces projets entre la grande péninsule et Maurice auprès de l'Economic Development Board ( EDB), mais en vain.