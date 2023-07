Congo-Kinshasa: Evaluation du Plan d'actions, OCC - Etienne Tshimanga appelle les agents et cadres à maximiser les efforts

Ouverte le mercredi 12 juillet 2023, la session d'évaluation du plan d'actions de l'OCC a été clôturée le mardi 18 juillet par son Directeur Général, le Dr Etienne Tshimanga Mutombo. Ces assises avaient pour objectif l'évaluation des actions de l'OCC durant le premier semestre 2023 et la planification de sa marche pour le second.

Prenant la parole, Etienne Tshimanga a appelé les cadres et agents à se mettre au travail en mutualisant les ressources techniques et financières pour assurer l'indépendance financière de l'OCC, prix à payer pour faire face aux enjeux nationaux et internationaux, entre autres, l'Accréditation et la Certification pour la Zone de libre-échange continentale africaine « ZLECAF ».

Il en a donc appelé au sens managérial et à la responsabilisation de chacun à son niveau pour permettre à l'OCC de mieux mener ses actions dans le but de rassurer le quotidien du peuple congolais.

Martelant sur le travail que doit fournir chacun, il a appelé la Coordination des travaux de ces assises à mettre en place un cadre qui comprendra les propositions faites afin de passer rapidement à la signature du contrat de performance qui fixe les orientations stratégiques de chaque entité avec la Direction Générale.

En outre, il a promis de donner au personnel les moyens nécessaires pouvant lui permettre de mobiliser les ressources afin d'améliorer son rendu.

%

Tout en remerciant les participants pour leur contribution durant ces six jours de travaux, il a promis que tous les documents de travail de différentes entités seront passés au peigne fin afin « d'en dégager les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces et faire le point sur les résultats obtenus et combler les lacunes, corriger les manquements et réajuster l'imperfection ».

« Ce sont les assisses qui se terminent aujourd'hui, mais le travail en lui-même vient de commencer avec les défis de la mise en oeuvre effective de recommandations issues de ces travaux pour la mobilisation et la mutualisation des ressources administratives, techniques et financières en vue d'assurer l'indépendance financière de l'Office, gage des investissements à long terme et ainsi prendre fermement la résolution de tourner nos activités vers la voie de l'Accréditation et de la Certification face à de nombreux enjeux d'ordre national et international qui se profilent à l'horizon.

Il nous plat donc d'espérer que votre précieuse contribution à la consolidation des éléments d'évaluation de notre plan d'actions opérationnel 2022-2023 ne prendra pas fin avec la clôture de ces assises mais que chaque jour, chacun à son niveau de responsabilité contribuera au rayonnement de notre cher Office et au raffermissement de l'impact dans ses activités ou mieux ses prestations dans le quotidien des congolaises et Congolais que nous avons le devoir de protéger par l'évaluation de la conformité tierce partie », a-t-il indiqué, dans son allocution.