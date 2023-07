Congo-Kinshasa: Nouveau Commissaire divisionnaire, PNC/Kinshasa - Le Général Blaise Kilimbalimba appelle à la confiance et rassure la population

Plus de trois mois après sa nomination par le Chef de l'Etat, le Général Blaise Kilimbalimba a officiellement pris les commandes du Commissariat provincial de la Police nationale congolaise/Ville de Kinshasa. Il remplace à ce poste le Général Sylvano Kasongo, nommé commissaire divisionnaire de la Police à Tshikapa.

La cérémonie de remise-reprise a eu lieu mercredi 19 juillet 2023, dans les installations de la PNC, à quelques pas de l'Institut supérieur de Commerce (ISC). En l'absence du sortant, qui serait malade à l'étranger, c'est le Général Mukuna, Commissaire divisionnaire adjoint honoraire, qui a passé les pouvoirs au nouveau patron de la police dans la capitale, sous l'oeil vigilant du Général Philémon Mushid Yav, commissaire général adjoint en charge de l'administration.

Comme premiers mots, le nouveau commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa a appelé la population au calme et à la confiance. Il a mis un accent sur l'esprit de collaboration qui doit caractériser la Police et les kinois pour notamment, l'éradication de l'insécurité qui perturbe la quiétude dans la capitale. Le Commissaire divisionnaire honoraire du Kongo Central a rassuré qu'il se donnera corps et âme pour sécuriser la population et ses biens, conformément aux attentes du Commandant suprême, le Président de la république Félix Tshisekedi.

«Nous disons merci à toute la hiérarchie de la police qui a permis cette nomination. On voudrait rassurer par rapport à la situation de l'heure...Notre mission, c'est pour sécuriser la population et ses biens. Nous y parviendrons avec la collaboration de tous les policiers et de cette population même qu'on est appelé à sécuriser », a-t-il indiqué.

Le Général Yav Mushid applique la volonté de Félix Tshisekedi

«Je suis au milieu de quatre généraux de la Police. C'est pour vous dire que les Ordonnances signées par le Chef de l'Etat commencent à porter les effets. Aujourd'hui, je vous confirme que l'ancienne équipe qui dirigeait le Commissariat provinciale de Kinshasa vient de laisser la place à une nouvelle. C'est pour vous dire que le Commissaire divisionnaire équipe.

C'est pour vous dire que le Commissaire divisionnaire Mukuna, appelé à d'autres fonctions dans le Nord-Kivu, cède les commandements au Commissionnaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba venant du Kongo central. Désormais, les kinois vont s'adresser à ce Commissaire provincial. Le Commissaire divisionnaire Mukuna, dans 48h, doit se retrouver dans le Nord-Kivu. Raison pour laquelle vous me voyez. Je suis venu faire exécuter les Ordonnances du Chef de l'Etat ici dans la ville-province de Kinshasa », a explicité le Général Philémon Yav.