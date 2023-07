Afrique: Développement et intégration des marchés financiers africains - L'Asea et la CEA signent un accord

L'Association africaine des bourses de valeurs (Asea) et la Commission économique pour l'Afrique (Cea) ont signé un protocole d'accord historique dans le but de renforcer la collaboration et de stimuler le développement et l'intégration des marchés financiers du continent pour une croissance durable.

«Signé cette semaine, lundi, le protocole d'accord représente une étape importante dans les efforts visant à développer les marchés de capitaux africains, à renforcer la capacité du marché, à renforcer la confiance des investisseurs, à faciliter l'apprentissage par les pairs et à promouvoir l'intégration régionale. Le partenariat se concentrera sur des domaines clés de coopération, y compris la réalisation d'études et de recherches sur le développement et l'intégration des marchés financiers, la formation et le renforcement des capacités aux niveaux national, sous-régional et continental, et la participation à des dialogues politiques et à un plaidoyer pour les pays africains, ainsi que des dialogues politiques et des plaidoyers pour les pays africains », lit-on dans le communiqué de presse.

La cérémonie de signature qui s'est tenue en présence de Thapelo Tsheole, président de l'Asea et Pdg de la Bourse du Botswana, a souligné l'importance du partenariat dans la création d'un environnement propice aux entreprises, la promotion de la confiance des investisseurs et la contribution à la croissance économique globale et à la prospérité du continent.

Robert Lisinge, directeur par intérim de la division du développement du secteur privé et des finances à la Cea, a salué les efforts de l'Asea qui a oeuvré à renforcer la connectivité des marchés en Afrique et a exprimé ses attentes pour des projets fructueux et percutants entre la Cea et l'Asea et ce dans le but d'aider les pays africains à développer et intégrer leurs marchés de capitaux.