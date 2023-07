Guinée Bissau: Nomination du Directeur National des OEuvres Pontificales Missionnaires, le Père Jaime Coimbra Do Nascimento

Cité du Vatican — Le Cardinal Luis Antonio G. Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l'Évangélisation, a nommé le 24 mai 2023 le Père Jaime Coimbra Do Nascimento, PIME, Directeur national des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) en Guinée Bissau pour un mandat de cinq ans. Le nouveau directeur national des OPM en Guinée-Bissau est âgé de 51 ans et a été ordonné prêtre en 1999.

De 1999 à 2005, il a été animateur des vocations missionnaires pour la région PIME Brésil Sud dans le diocèse de Londrina (Parana). De 2006 à 2011, il est missionnaire et curé de la paroisse Marie Immaculée des Bijagos (diocèse de Bissau - Guinée Bissau), puis de 2011 à 2017, il est vice-recteur et économe du Séminaire théologique international du PIME à Monza (Italie). De 2017 à 2020, il a été animateur des vocations missionnaires pour le PIME au Brésil (Londrina-Paranà) et, depuis 2020, il est missionnaire en Guinée-Bissau. Il a été formateur de communautés vocationnelles pour le PIME "Dom Pedro Zilli" et vicaire paroissial de Nossa Senhora of Fatima à Bissau. Il a été conseiller régional du PIME dans les régions du Brésil et de la Guinée Bissau.