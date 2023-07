Afrique de l'Ouest: Combattre La Pollution Plastique - C'est éradiquer ce fléau à la racine en adoptant un traité mondial contre la pollution plastique

communiqué de presse

Le mois de juillet se définit comme un mois "sans pollution plastique". Pourtant, la pollution plastique est l'un des défis environnementaux majeurs auquel fait face le monde en ce moment, en raison de la quantité massive de plastique produite, utilisée et jetée chaque année. En moins de vingt ans, la production mondiale de plastique a pratiquement doublé. La croissance rapide des populations africaines entraîne une augmentation significative de la production de plastique, stimulée par la demande croissante dans de nombreux secteurs tels que l'emballage. Si rien n'est fait au quotidien pour réguler cette production, on risque la catastrophe.

Malheureusement, les systèmes de gestion des déchets n'ont pas toujours suivi le rythme de la production, ce qui a entraîné une accumulation de déchets plastiques dans l'environnement. Ces déchets plastiques accumulés, polluent nos océans, nos rivières, nos lacs, nos sols et les écosystèmes naturels. Avec des impacts néfastes sur la faune, la flore et la santé humaine. Aujourd'hui, il est courant de retrouver des amas de plastique partout, dans nos plages, des canaux d'évacuation d'eau, et de nombreux lacs et cours d'eau... Les sachets plastiques, par exemple, pullulent dans nos villes. Le plastique est partout, c'est une menace permanente.

Ces plastiques se décomposent en de petites particules appelées microplastiques qui contaminent les océans et les cours d'eau. Les microplastiques ont été détectés dans divers produits alimentaires, tels que les fruits de mer, les poissons, les mollusques, le sel, l'eau potable et même certains produits agricoles. Ces microplastiques peuvent être ingérés par les poissons, les vaches, les moutons et tous les animaux. Ils finissent par se retrouver dans la chaîne alimentaire. Ce que nous consommons au quotidien, contient incontestablement du plastique.

Ce dernier mois a Paris, il a été convenu d'une première version d'un traité mondial contre le plastique. Ce traité permettrait de mettre en place des mesures pour réduire la production de plastique, promouvoir des alternatives durables, améliorer la gestion des déchets et favoriser la transition vers une économie circulaire. Il y a urgence. Il faut combattre la Pollution Plastique. Un traité Mondial contre la pollution plastique est indispensable dans ce combat! Maintenant !

Le péril plastique est un défi complexe qui nécessite des actions à tous les niveaux, de la réduction de la production de plastique à l'amélioration de la gestion des déchets en passant par la sensibilisation et l'éducation du public. La lutte contre la pollution plastique est essentielle pour préserver notre environnement, protéger la biodiversité et assurer un avenir durable pour les générations futures. La bataille est donc engagée et Greenpeace reste mobilisée, en Afrique comme partout dans le monde, pour mettre la pression sur les responsables politiques et économiques afin d'éradiquer le fléau du plastique. Vivement un traité ambitieux dans les mois à venir à Nairobi !

Coordinatrice régionale GPAF - Afrique de l'Ouest