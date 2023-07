Gabon: Okano/Législatives 2023 - Les populations ne veulent plus du Député sortant Habib Emane

Les populations du département de l'Okano à Mitzic sont vent debout contre l'investiture du député sortant Habib Emane par le Parti Démocratique Gabonais (PDG), à qui elles reprochent son manque de considération pour sa circonscription électorale et surtout son manque de charisme et de fédérateur. Ils l'ont fait savoir à travers des courriers adressés récemment à la hiérarchie du parti.

Cet élu sortant qui ne fait nullement l'unanimité à en croire ses détracteurs, se voit promettre par ceux-là qui l'ont porté au pinacle, une mémorable raclée lors du vote du 26 août à venir. Les populations, par ailleurs militants du parti au pouvoir ne cachent plus leur mécontentement et le font savoir à qui veut l'entendre.

Habib Emane sera battu à Mitzic, dans le 2e siège ! « Ce monsieur qui brille par l'arrogance et et le mépris, a tourné le dos à la population une fois qu'il a été élu lors de son 1er mandat. Beaucoup parmi nous ne l'ont vu à peine deux fois durant ce mandat. Et il est regrettable de voir que c'est lui qu'on nous impose encore malgré notre opposition. Nous voulons quelqu'un d'autre, sauf Habib Emane ! Et nous l'avons fait savoir à notre hiérarchie de manière unanime. Si cela n'est pas fait, nous préférons même voter un opposant que de voter encore pour ce monsieur qui méprise son électorat », peut-on écouter dans une note vocale dont notre rédaction a eu connaissance, un notable de l'Okano s'exprimer sur la situation.

C'est donc dire que le malaise est profond au PDG Okano. Même le village du député réinvesti n'en veux plus. Une pétition engagée par les population est d'ailleurs disponible et a été transmis à la hiérarchie du parti. « Nous demandons tout simplement et très respectueusement à la hiérarchie de revoir son choix. Il n'est pas trop tard. Nous interpellons très respectueusement le distingué camarade président de revoir ce choix, au risque de voir Mitzic tournée la dos au PDG lors de ces législatives », alerte une militante visiblement en colère, en langue locale.