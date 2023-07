Gabon: Yves Fernand Manfoumbi consigne l'arrêté sur le plafonnement des prix de 67 produits importés

En marge de la Réunion de la CEEAC le Mardi 18 Juillet 2023, le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, chargé de l'Entrepreneuriat National et de l'Economie Sociale, Yves Fernand Manfoumbi a consigné en présence du Premier Ministre Chef du Gouvernement Alain Claude Billie by Nze et d'autres membres du Gouvernement l'arrêté sur le plafonnement des prix de 67 produits importés, dans le cadre de la lutte contre la vie chère conformément aux instructions du président de la République Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

Cette deuxième mercuriale vient remplacer celle que le gouvernement avait signée en 2021, elle entre en vigueur ce 20 juillet dans tout le pays. Mi-avril le gouvernement avait organisé, avec le soutien du patronat, des associations de consommateurs, des syndicats, des commerçants ainsi que des membres de la société civile, les Assises nationales sur la vie chère.

Aujourd'hui, cette grande messe sociale porte ses fruits. La mise en place d'une nouvelle mercuriale qui plafonne les prix des produits de première nécessité, cadre parfaitement avec les résolutions de ces assises nationales, pour lutter efficacement contre ce phénomène.

Ce sont 67 produits au total au lieu de 48 comme dans l'ancienne, c'est-à-dire qu'elle a été élargie.

Il s'est agi entre autres, de lutter contre la parafiscalité et supprimer tous les prélèvements non prévus par la Loi des finances et qui ont été créés par des textes réglementaires, au niveau central, déconcentré ou décentralisé par l'État.