Tunisie: Transport aérien - Tunisair entrevoit-elle enfin le bout du tunnel ?

Les revenus du transporteur national Tunisair ont augmenté de 24% au cours du 2e trimestre 2023, comparativement à la même période de 2022, d'après les indicateurs d'activité de la compagnie relatifs au 2e trimestre 2023, publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Selon la même source, le nombre de passagers transportés a évolué à 1 150 453 au cours du premier semestre de 2023, contre 939 860 passagers au cours de la même période de 2022.

Les revenus du transport (activité régulière, activité charter et activité fret et poste) se sont établis à 658 millions de dinars (MD) au cours du premier semestre de l'année en cours, contre 521 MD au cours de la période correspondante de l'année écoulée. Le second trimestre de 2023 a vu l'entrée en exploitation de deux nouveaux appareils A320 qui ont contribué à l'amélioration de l'offre en termes de SKO (Sièges-kilomètres offerts) de 31 %.

En réponse à cette amélioration de l'offre, la demande, en termes de PKT (Passagers -Kilomètres Transportés) a augmenté dans les mêmes proportions. Ainsi le coefficient de remplissage est resté stable à un niveau de 74% entre le premier semestre de 2022 et celui de 2023. La part de marché est également restée inchangée à 30%.

La compagnie a également fait état d'une évolution de ses charges durant le second trimestre de 2023. Elle note ainsi une baisse des dépenses en carburant de 17% sous l'effet prix (-30,9% en moyenne de baisse pour le prix du baril). En revanche, les dépenses relatives aux redevances aéroportuaires et à l'assistance commerciale ont augmenté respectivement de 22 et 16%.

Tunisair rapporte par ailleurs une hausse des charges relatives aux loyers et assurances avions à la suite de l'acquisition de deux appareils et une augmentation des règlements des charges financières après la restructuration de la dette (apurement de la situation des impayés) et sous l'effet de l'augmentation des taux d'intérêt. Une flotte de 29 avions a été mise en exploitation durant la première moitié de 2023, en augmentation de deux appareils par rapport à la même période de 2022. 18 appareils sont la propriété de Tunisair et les autres exploités dans le cadre d'opération de leasing. La société dispose d'un effectif de 3.155 employés au premier semestre de 2023, contre un effectif de 3.215 durant la même période de 2022, avec des charges de personnel estimées à 96,379 MD.