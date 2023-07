Burkina Faso: Bilan des examens et concours - Les taux de succès en baisse pour le BAC et le BEPC

Le ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) a animé une conférence de presse pour faire le bilan des examens et concours scolaires session 2023, ce jeudi 20 juillet 2023, à Ouagadougou.

A l'issue des résultats du BEPC, du BEP, du CAP et du CEP et concours scolaires, le ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN), André Joseph Ouédraogo a rencontré, ce jeudi 20 juillet 2023, à Ouagadougou, les journalistes pour faire le point des activités écoulées.

Le ministre a fait savoir que sur 130 240 candidats inscrits à l'examen du Baccalauréat, 51 139 sont admis, soit un taux national de succès de 39,27.L'examen du BEPC a enregistré 79 937 admis sur 376 799 candidats, soit un taux national de succès de 38, 27%.Au niveau de l'Enseignement et la Formation techniques et professionnels, sur 22 472 candidats présents, 16 983 sont déclarés admis au CAP et au BEP, soit un taux de succès de 75, 57%. Quant au CEP, sur 360 226 candidats inscrits, 256 621 sont admis, soit un taux global de 71,24% contre 63,18% en 2022, soit une hausse de 8,06 points.

A en croire M. André Joseph Ouédraogo, les taux de succès au Baccalauréat et BEPC ont connu une baisse comparativement à l'année 2022. Tandis que les taux de succès au CEP et au niveau de l'Enseignement et la Formation techniques et professionnels ont connu une hausse. De l'organisation des examens et concours scolaires jusqu'à la proclamation des résultats, des difficultés ont été constatées.

Selon le ministre, ces difficultés sont, entre autres, la non-maitrise du logiciel par les utilisateurs, la stabilisation des données des candidats dans le contexte sécuritaire et le trafic présumé des convocations des correcteurs. «La première catégorie de difficultés concerne l'utilisation du logiciel. Dans la plupart des cas, cela est dû aux mises à jour non effectuées ou mal appliquées par certains acteurs. Cette situation a occasionné des retards dans les délibérations, de même que des erreurs et reprises de délibérations», a-t-il expliqué. Également, la stabilisation des données des candidats déplacés internes dans le contexte sécuritaire a constitué une difficulté majeure pour le comité d'organisation et les techniciens du logiciel.

« La réaffectation des candidats déplacés internes dans les centres d'accueil suivant leur mobilité a donné du fil à retordre aux acteurs des niveaux central, déconcentré et aux techniciens du logiciel. Ainsi, des retards dans le chargement des données ont été constatés dans la mise à disposition des bases de données pour les travaux des différents jurys», a-t-il ajouté.

Au regard des manquements constatés lors des examens concours scolaires de la session 2023, le ministre s'est excusé pour les désagréments causés et s'est engagé à mettre tous les moyens en oeuvre pour que les sessions prochaines se déroulent dans de bonnes conditions.

« J'ai compris le désarroi des acteurs et organisateurs, l'impatience des candidats et la colère légitime des parents d'élèves durement éprouvés dans certains jurys. A cet égard, j'exprime mes profonds regrets pour tous les désagréments causés», a-t-il exprimé.

Il a par ailleurs traduit sa reconnaissance aux comités d'organisation, aux agents et techniciens de la direction des Systèmes d'information du MENAPLN qui se sont saigné pour la tenue des examens et concours.

« Il faut se féliciter d'avoir relevé les défis d'une administration rigoureuse des épreuves, en garantissant l'égalité des chances à tous les candidats, dans des conditions qui assurent in fine la crédibilité des diplômes que nous délivrons», a-t-il conclu.