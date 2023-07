Afrique: Population - Cinq Etats africains dans le Top 10 mondial des pays les plus peuplés en 2100

La forte croissance démographique va se poursuivre en Afrique durant ce siècle.

En 2100, l'Afrique pourrait compter 4,2 milliards d'habitants, sur une population mondiale de 11,2 milliards d'âmes. Si en 2023 l'Afrique ne compte qu'un seul représentant dans le Top 10 mondial des pays les plus peuplés au monde, cinq pays africains figureront, en 2100, parmi les pays les plus peuplés du monde. L'explosion démographique va se poursuivre au niveau du continent africain durant ce siècle. Des chamboulements démographiques importants sont attendus au niveau du classement des pays les plus peuplés de l'Afrique, selon le rapport onusien qui a établi une évolution et des projections de la dynamique démographique mondiale de 1950 à 2100.

D'après les données de l'ONU, la population mondiale devrait passer de 2,5 milliards d'habitants en 1950 à 8,0 milliards d'habitants en 2022, avant d'atteindre 10,4 milliards d'habitants en 2100. Une forte hausse qui s'explique par les progrès de la médecine, l'amélioration du niveau de vie des populations, le taux de fécondité élevé dans certaines régions, dont particulièrement l'Afrique. Selon les projections, la population mondiale devrait atteindre un pic au cours des années 2080 et se maintenir à ce niveau jusqu'en 2100.

Le déclin démographique qui sera enregistré au cours des deux dernières décennies de ce siècle dépendra pour beaucoup de la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable, notamment en ce qui concerne l'éducation des femmes et des filles, l'accès à la contraception... A ce titre, il faut souligner que la Chine, deuxième puissance démographique mondiale avec 1,426 milliard d'habitants en 2023, juste derrière l'Inde (1,429 milliard), verra sa population décroître pour s'établir à 767 millions d'âmes à l'horizon 2100.

Toutefois, la situation sera autre en Afrique où la croissance démographique se maintiendra durant ce siècle à un rythme soutenu. Ainsi, la population africaine devrait passer de 1,4 milliard d'habitants en 2023 à 4,2 milliards d'habitants en 2100, selon les projections onusiennes. Presque tous les pays africains seront concernés par cette croissance démographique qui fera du continent la locomotive de l'évolution démographique mondiale.

Conséquence: si en 1950 aucun pays africain ne figurait dans le Top 10 des pays les plus peuplés du monde et qu'en 2023, un seul y figure, le Nigeria (6e avec 224 millions d'habitants), en 2100, ce sont cinq pays africains qui figureront dans le Top 10 mondial des pays les plus peuplés du monde, selon les projections du rapport de l'ONU. Le Nigeria se hissera même au 3e rang mondial, derrière l'Inde et la Chine, avec une population de 546 millions d'habitants, devant le Pakistan. Ne figurant pas dans le Top 10 de 2023, la RD Congo sera la seconde puissance démographique du continent en 2100 avec une population de 432 millions d'habitants, la hissant au 5e rang mondial, devant les Etats-Unis.

L'Ethiopie aussi, actuelle seconde puissance démographique du continent, va rejoindre le Top 10 mondial avec une population devant atteindre 324 millions de consommateurs en 2100, ce qui la hissera au 7e rang mondial, devant l'Indonésie. La Tanzanie et l'Egypte bouclent le Top 10 en occupant respectivement les 9e et 10e places du classement mondial, avec des populations s'élevant à respectivement 245 et 205 millions d'habitants.