Congo-Brazzaville: Dolisie - La consommation des aliments réglementée face à l'épidémie

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la shigellose dite "maladie des mains sales", une circulaire du préfet du Niari, Gilbert Mouanda-Mouanda, annonce l'interdiction de la consommation de certains aliments.

« La consommation des aliments vendus par les restaurateurs ambulants, les grillades vendues à découvert dans les rues, l'eau glacée, le bissap, les yaourts vendus dans les sachets et autres récipients non appropriés, les crudités vendues dans les restaurants et autres points de vente, est strictement interdite jusqu'à nouvel ordre », souligne la circulaire signée du préfet du Niari. Les vendeurs ambulants, les tenanciers des bars-restaurants sont appelés au strict respect de ces mesures sous peine de sanctions, poursuit le document.

Ces mesures portées à la connaissance de la population du Niari en général et de Dolisie en particulier s'ajoutent à celles annoncées bien avant par le gouvernement qui se résument au respect des pratiques générales de salubrité des aliments : se laver les mains régulièrement et correctement au savon ou avec un gel hydro-alcoolique ; faire cuire les aliments à une bonne température ; laver les fruits et légumes crus avant de les manger ; boire de l'eau potable d'une source salubre (traitée ou bouillie) ; ne pas préparer de la nourriture pour d'autres personnes si on a des signes suspects de la maladie ; observer une bonne hygiène fécale.

Il convient de rappeler que la shigellose s'est déclarée à Dolisie, dans le département du Niari, le 11 juillet. Dans sa déclaration du 17 juillet, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, indiquait que les prélèvements effectués, analysés au Laboratoire national de santé publique, sur 78 échantillons, ont finalement révélé trois types de bactéries : choléra et fièvre typhoïde additionnée à la shigellose. A cette date-là, pour ces trois épidémies, 1365 cas suspects ont été identifiés à Dolisie avec douze décès ; 16 cas suspects à Pointe-Noire dont 2 décès, 2 cas à Mouyondzi dans le département de la Bouenza.

Selon Gilbert Mokoki, le gouvernement, le personnel du ministère en charge de la Santé et les autorités locales sont à pied d'oeuvre pour endiguer les trois épidémies. La population a intérêt à respecter les mesures annoncées pour éviter leur propagation.