Congo-Kinshasa: Le Gouvernement invite les congolais à faire confiance à la monnaie nationale

La monnaie est un attribut de la souveraineté d'un Etat. Cette réalité relevant du principe du droit international a été rappelée au peuple congolais par Nicolas Kazadi et Patrick Muyaya, respectivement ministre des Finances et ministre de la Communication et Médias, lors du briefing hebdomadaire qu'ils ont co-animé le lundi 17 juillet 2023.

Placé sous le thème principal «Stratégie d'inclusion financière et situation du Franc Congolais sur le marché de change», cet exercice de redevabilité institué par le gouvernement Sama Lukonde était l'occasion pour les deux membres de l'exécutif national d'expliquer aux Congolais les causes de la dépréciation de la monnaie nationale qu'on observe depuis quelque temps.

Prenant la parole, après l'introduction de son collègue chargé de la modération, le ministre des Finances s'est apesanti sur le sujet d'actualité qui défraie la chronique, à savoir la perte continue de la valeur de la monnaie nationale.

Plusieurs causes peuvent expliquer la rareté de devises. Cette situation est due d'abord à la hausse des demandes des devises suite à divers facteurs, notamment l'actuelle tendance économique marquée par des investissements qu'on enregistre un peu partout, et aussi l'accroissement des liquidités en franc congolais.

Toutefois, rassure l'argentier national, les finances publiques ne sont pas en situation de dérapage en dépit de la dépréciation du franc congolais. Les dépenses publiques restent couvertes par les recettes qui sont constituées des recettes propres et des appuis budgétaires.

Il n'y a pas de recours à la planche à billets, et il n'y en aura pas, a-t-il martelé.

Par ailleurs, sur le marché interbancaire, on constate une rareté des devises pendant que les recettes d'exploitation ont augmenté.

En outre, on observe que les dépôts bancaires en devises ne sont pas au même niveau ou ne reflètent pas l'accroissement des recettes d'exploitation générées. Le gouvernement et la Banque centrale y travaillent pour comprendre ce qui se passe réellement.

A cela, il faut ajouter le comportement des compatriotes qui préfèrent déplacer leurs portefeuilles de francs congolais en faveur des devises étrangères. Conséquence : il y a une forte pression exercée sur le taux de change.

Face à la situation, le gouvernement a pris des mesures en vue d'arrêter la descente aux enfers de la monnaie nationale.

Dans la foulée, la Banque centrale a décidé d'intervenir sur le marché de change en injectant des devises dans le but d'arrêter l'hémorragie. L'opération va se poursuivre.

Parmi les mesures prises, il y a la recommandation d'accroître les liquidités par rapport aux devises étrangères, en privilégiant le paiement des impôts en franc congolais ; accroître la demande des Francs congolais.

Le gouvernement et la Banque centrale ont aussi convenu de surveiller la qualité des dépenses publiques par le renforcement des plans de trésorerie dans le sens d'équilibrer l'offre et la demande des devises, ainsi que l'offre et la demande des Francs congolais.

Enfin, le gouvernement a décidé de limiter au strict minimum les paiements en cash.

Il faut noter que toutes ces mesures ont été prises à l'issue de la réunion spéciale qui a eu lieu le lundi 17 juillet 2023 dans la soirée, autour du Chef de l'Etat.

En ce qui concerne la politique monétaire, des recommandations ont été également faites à la Banque centrale. Celle-ci est appelée à régler le flux en FC à travers le taux directeur. La Banque centrale va ainsi utiliser des bons BCC comme instruments pour réguler les liquidités en FC. Elle devra également opérer des changements sur sa politique de réserves afin d'assurer une meilleure régulation des flux monétaires en FC.

Cependant, en vue de consolider la stabilité du Franc Congolais et permettre ainsi à l'économie nationale de poursuivre son envol, les Congolais doivent faire confiance à la monnaie nationale. De même, ils doivent changer de mentalité, de culture par rapport à l'utilisation du Franc Congolais.

D'autres mesures structurelles seront annoncées prochainement. Elles visent à accompagner la monnaie et porteront sur le système de paiement actuellement jugé lourd, l'objectif étant de faciliter les opérations en monnaie nationale. Lesdites opérations porteront également sur l'économie réelle qui veut qu'on produise au Congo et en Francs congolais. Ce sont des mesures à long terme, a tenu à préciser le ministre des Finances.