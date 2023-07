Cote d'Ivoire: Affectation en ligne 2023 - Voici les nouvelles dates

Pour la rentrée scolaire 2023 – 2024, l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de sixième débutera le mardi 25 juillet 2023 à 23h 59 min et s'achèvera le mardi 08 Août 2023 à 23 h 30 minutes et l'orientation/affectation en seconde A ou C débutera le jeudi 10 Août 2023 à 23h 59 min et s'achèvera le dimanche 20 Août 2023 à partir de 23 h 30.

L'information a été rendue publique par la Directrice de l'Orientation et des Bourses (Dob), Karidia Koné Soukoulé, au cours d'une conférence de presse, le 20 juillet 2023 à Abidjan. L'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de sixième concerne tous les élèves admis au Cepe, c'est-à-dire les élèves ayant obtenu au moins 85 points. Quant à l'opération d'orientation/affectation en ligne des élèves en classe de seconde A ou C, elle concerne tous les élèves de 3ème qui souhaitent poursuivre leurs études dans les établissements publics ou privés et qui remplissent les conditions d'orientation / affectation à l'Enseignement Secondaire Général, c'est-à-dire être âgés de 20 ans au maximum, avoir une Moyenne d'Orientation (M.O) supérieure ou égale à 10/20.

L'opération consiste à orienter et affecter son enfant à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile en envoyant DOB par message au 9991 et en suivant les instructions. Le coût de l'opération est de 200 F cfa, prélevés uniquement sur le crédit de communication et dure au maximum cinq minutes.Pour chaque niveau (sixième et seconde), l'entrée dans les établissements d'excellence est soumise à des conditions spécifiques, disponibles sur la plateforme de la DOB (www.mendob-ci.org. L'affectation en ligne s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental de dématérialisation des actes administratifs et dans le souci de mettre les parents d'élèves au cœur du processus d'affectation de leurs enfants.