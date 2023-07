Afrique: MSF mène une intervention d'urgence contre le choléra dans le territoire de Rutshuru

communiqué de presse

Les équipes de Médecins Sans Frontières se sont mobilisées en urgence dans le territoire de Rutshuru face à une flambée des cas suspects de choléra. Depuis le début du mois de juin, plus de 1 500 patients ont été pris en charge.

En première ligne dans la réponse médicale, les équipes MSF ont dû déployer d'importants moyens médicaux et logistiques en seulement deux jours.

« Au début, les structures de santé étaient dépassées par les arrivées massives de patients, explique Romain Madjissembaye, coordinateur de projet MSF. Avec une capacité d'accueil limitée, seulement 20 lits, nous avons soigné certains jours plus de 100 patients en même temps. Afin de prévenir les nouvelles contaminations et lutter contre la propagation de la maladie, les équipes ont aménagé quatre centres de traitements de choléra, mis en place des points de réhydratation orale et de chloration d'eau à destination des populations éloignées des centres de santé. En trois jours seulement, près de 400 cas ont été pris en charge par les équipes dans les zones de santé de Rutshuru et Binza, en soutien aux autorités sanitaires. »

Jean, 31 ans, pris en charge par les équipes MSF pendant 5 jours

« Quand je me suis réveillé allongé dans le centre de traitement, je ne savais pas où j'étais et ce qui m'arrivait. Je me rappelle que je travaillais dans les champs et que je souffrais de maux de ventre, avec des diarrhées et des vomissements. Puis je me suis évanoui. On m'a expliqué qu'une personne que je ne connaissais pas m'avait amené ici en moto, pour que je reçoive des soins. Je n'ai jamais été malade ainsi. Vraiment, j'ai eu peur, j'ai failli mourir. Maintenant, je vais pouvoir retrouver ma femme et mes deux enfants. »

La plupart des patients parcourent des dizaines de kilomètres dans la brousse pour atteindre les structures médicales. Certains arrivent déjà inconscients, dans un état de choc, et les équipes médicales ont seulement quelques heures, voire quelques minutes, pour les sauver.

Grâce aux moyens de prévention et à la prise en charge mise en place, la situation est sous contrôle et les tendances de contamination sont à la baisse. De nouveaux patients continuent à arriver chaque jour et nos équipes restent mobilisées au quotidien pour les soigner.