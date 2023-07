Congo-Kinshasa: Tanganyika - Retour en force de madame Julie Ngungwa Mwayuma

Les Présidents Fédéraux des Partis Politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation au Tanganyika

Les Présidents Fédéraux des Partis Politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation au Tanganyika ont présenté le lundi 11 juillet 2023, leurs remerciements contenus dans une déclaration politique, au Président de la République et Chef de l'Etat Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au Président de la Cour Constitutionnelle, à la suite de la réhabilitation de Mme Julie Ngungwa Mwayuma, dans ses fonctions de Gouverneur de la Province du Tanganyika,

Cette déclaration a été lue et déposée au Ministre Provincial de l'intérieur et Sécurité du Tanganyika, SE M. Dieudonné Mulonda Kasaka, par le Président Fédéral ai de l'UDPS - Tshisekedi, Fédération Urbaine de Kalemie et Secrétaire Exécutif Provincial de l'Union Sacrée de la Nation Tanganyika, camarade Bonheur Makelele Ibocwa.

Pour sa part, Mulonda Kasaka, Ministre Provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika, une territoriale chevronnée les a remerciés et rassurés du retour à Kalemie, de Mme le Gouverneur de Province, dans tout prochain jour. Par ailleurs, en date du 13 juillet 2023, la délégation de l'Union Sacrée de la Nation/ Tanganyika conduite par le Coordonnateur Provincial, M. Christian Kitungwa Muteba, a eu des échanges fructueux avec celle de la Présidence de la République venue pour évaluer l'état de lieux et les faisabilités relative aux préparatifs d'accueil du Chef de l'Etat à Kalemie pour la tenue de la 10ème Conférence des Gouverneurs qui aura lieu au Chef-lieu de la Province du Tanganyika.

« REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU TANGANYIKA

UNION SACREE DE LA NATION/TANGANYIKA

Nous, Présidents fédéraux des Partis Politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation, dans la Province du Tanganyika, adressons nos sincères remerciements :

Au Président de la République, Chef de l'Etat, Garant du bon fonctionnement des Institutions de la République Démocratique du Congo, pour avoir prôné l'Etat de Droit dans le dossier à tout le peuple Congolais sans discrimination aucune ;

Au Président de la Cour Constitutionnelle d'avoir dit le droit dans le dossier qui opposait Son Excellence Madame le Gouverneur de Province, Julie Ngungwa Mwayuma avec l'Assemblée Provinciale du Tanganyika.

L'arrêt rendu par cette haute juridiction de la République Démocratique du Congo a fait preuve de la matérialisation de la vision du Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ;

A Son Excellence Madame le Gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, nos sincères félicitations pour votre réhabilitation dans vos fonctions les plus légitimes : « Gouverneur de Province du Tanganyika » par ce biais, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous au Tanganyika ;

Ainsi, nous mettons en garde tous ceux qui marcheront en contrecourant avec son Excellence Madame le Gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma ; qui incarne la vision du Chef de l'Etat dans la Province du Tanganyika, ils nous trouveront debout sur leur chemin et par la même occasion nous lançons un appel à tous ceux qui se prétendent soutenir le Président de la République de se ranger derrière son Excellence Madame le Gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, la seule représentante du Chef de l'Etat dans la Province. Car, s'opposait à l'autorité provinciale c'est s'opposer au Chef de l'Etat.

QUE VIVE LE CHEF DE L'ETAT, SON EXCELLENCE FELIX ANTOINE TSHILOMBO !

QUE VIVE L'ETAT DE DROIT !

QUE VIVE LA PROVINCE DU TANGANYIKA !

QUE VIVE L'UNION SACREE !

QUE VIVE SON EXCELLENCE MADAME JULIE NGUNGWA MWAYUMA !

Nous vous remercions ».