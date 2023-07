Congo-Kinshasa: La veuve et les enfants de chérubin Okende portent plainte contre inconnus

Une plainte contre inconnus pour faits d'arrestation arbitraire et assassinat a été déposée lundi 17 août 2023, par le cabinet Onyemba Consulting. C'est la veuve et les enfants de Chérubin Okende qui ont initié cette plainte. « En effet, enlevé en date du 12 juillet 2023 par des personnes non autrement identifiées à ce jour, le corps sans vie de Monsieur Chérubin Okende Senga a été retrouvé sur l'Avenue Poids Lourds dans sa jeep, en date du 13 juillet 2023 laissant clairement apparaitre une mort cruelle et brutale, causée par des personnes sans foi ni loi.

Cette situation choque toute conscience objective», renseigne le cabinet Onyemba. « Monsieur le Procureur de la République, que les faits tels que décrits sont constitutifs d'arrestation arbitraire et d'assassinat, prévus et punis par les articles 67 et 45 du Code pénal Congolais Livre II. C'est pourquoi, par ma plume, ils vous prient d'ouvrir une instruction qui permettra d'identifier sans complaisance les auteurs, co-auteurs et complices éventuels de cet horrible assassinat, car il en va de l'équilibre dicté par le droit », précise Laurent Onyemba.

Ci-dessous, retrouvez la plainte.

A Monsieur le Procureur de la République

Parquet de Grande Instance

De et à Kinshasa/Gombe

Concerne : Plainte contre inconnus pour faits d'arrestation arbitraire et assassinat. Articles 67 et 45 du code pénal congolais livre II

Madame SAMBA MALATA Micheline, épouse et veuve de Monsieur Chérubin OKENDE SENGA, ses enfants OKENDE KAPUTO Marie-Guillaume, OKENDE OMOYI Mélissa, OKENDE SENGA Ange, LISE PEMBA ELISEE, OKENDE NDJEKA Winny, DEMBO NKULIMBA OKENDE Frida ainsi que Monsieur OKENDE Lambert, père biologique de ce dernier ainsi que ses frères OYEMA SHULUNGU Georges et OKENDE SHUNGU Jules-Papa, me chargent de vous saisir relativement à l'objet mieux identifié en concerne.

En effet, enlevé en date du 12 juillet 2023par des personnes non autrement identifiées à ce jour, le corps sans vie de Monsieur Chérubin OKENDE SENGA a été retrouvé sur l'Avenue Poids Lourds dans sa jeep, en date du 13 juillet 2023 laissant clairement apparaitre une mort cruelle et brutale, causée par des personnes sans foi ni loi. Cette situation choque toute conscience objective.

Vous conviendrez avec mes clients, Monsieur le Procureur de la République, que les faits tels que décrits sont constitutifs d'arrestation arbitraire et d'assassinat, prévus et punis par les articles 67 et 45 du Code pénal Congolais Livre II. C'est pourquoi, par ma plume, ils vous prient d'ouvrir une instruction qui permettra d'identifier sans complaisance les auteurs, coauteurs et complices éventuels de cet horrible assassinat, car il en va de l'équilibre dicté par le droit.

Vous remerciant d'avance de la suite de droit et du bénéfice de l'urgence que vous voudriez imprimer à la présente, daignez croire, Monsieur le Procureur de la République, en l'assurance de ma parfaite considération.

Laurent ONYEMBA DJONGANDEKE

Avocat/BKM