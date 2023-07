Congo-Kinshasa: Sécurisation de tous les candidats Président de la République, Katumbi, Matata et Sesanga exigent la protection de la MONUSCO

Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Delly Sesanga prennent le devant au nom de tous les présidentiables pour 2023. Après l'effroi créé par l'assassinat odieux de Chérubin Okende, trois leaders du bloc de Lubumbashi qui se sont abstenus d'associer le leader de l'Ecidé dans leur initiative, ont, dans un communiqué de presse publié vendredi 14 juillet dernier, exigé la sécurisation de tous les candidats président de la République par la Monusco. Comme tous les autres présidentiables, Martin Fayulu en bénéficiera s'il décide finalement d'entrer en lice.

Dans ledit document, le trio, après le décès du quatuor, a commencé par dénoncer avec la dernière énergie l'assassinat de Chérubin Okende. Pour eux, la sécurisation de tous les candidats président de la République par la Monusco permettrait d'éviter à d'autres d'être la proie du régime Tshisekedi.

Moïse Katumbi et ses pairs de l'opposition dénoncent «La tyrannie sanguinaire» mise en place par le régime Tshisekedi. Pour eux, «la terreur» et «l'oppression» de la présente équipe gouvernementale prennent, de plus en plus, place dans la société à quelques pas des élections.

Par ailleurs, cette opposition précise que Chérubin Okende était invité par Mr Lumu Mbaya Sylvain, juge de la Cour Constitutionnelle, invitation qui occasionna son enlèvement et sa mort. Elle exige une enquête indépendante dans le souci de rétablir les faits.

En outre, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Delly Sesanga notent la «détérioration» du climat sécuritaire sur toute l'étendue de la République et appellent tous les militants de l'opposition et les agents de la société civile à plus de vigilance. Cependant les leaders politiques de l'opposition demandent à leurs sympathisants de rester déterminer dans la lutte pour le changement en RDC.

«Les restrictions de l'espace politique, la recrudescence des assassinats et des violations des droits de l'opposition pendant cette période ne sont pas fortuites et traduisent l'orientation politique du régime en la matière », ont-ils dénoncé avant d'ajouter : « Aucune pression de quelque sorte que ce soit ne pourra nous faire renoncer au changement que nous appelons de nos voeux pour le bien de la République Démocratique du Congo et de son peuple afin que notre pays embrasse enfin la voie de la souveraineté populaire, du développement pour tous et de la justice sociale ».

Et de conclure en dénonçant «l'instrumentalisation» de la justice et des services de sécurité à des fins politiques comme des moyens les empêchant d'exercer leurs activités pré-électorales et électorales en toute sécurité.

Enquête

Ensemble pour la République enfonce le clou pour qualifie la mort de Chérubin Okende d'un assassinat politique et exige une enquête indépendante. Le parti de Moïse Katumbi a réagi quelques heures après la découverte du corps sans vie de son ancien porte-parole.

Dans un communiqué, ce parti de Moïse Katumbi a condamné « l'assassinat » de Chérubin Okende et l'a considéré comme un acte de sabotage politique et exige une enquête indépendante.

«Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ce crime d'Etat qui ressemble en tous points à l'affaire Chebeya. Nous n'acceptons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire de ce crime, soit il ne contrôle rien alors il est dangereux », lit-on dans ce communiqué.

Ensemble pour la République rattache l'assassinat de son cadre, à «l'acharnement» du pouvoir à son encontre, suite aux événements passés, dont l'interdiction de son président de se rendre au Kongo Central et au Kwilu, mais également à «l'enlèvement » du député Mike Mukebayi.

De son côté, le gouvernement congolais a également condamné cet acte et a annoncé l'ouverture d'une enquête.