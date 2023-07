Congo-Kinshasa: Tenue du comité de Pilotage Conjoint du Fonds pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies (PBF)

La Ministre d'Etat, Ministre du Plan, Mme Judith Suminwa Tuluka et le Coordonnateur Résident du système des Nations Unies, Monsieur Bruno Lemarquis ont co-présidé ce jeudi 06 juillet 2023, à Kinshasa, la première réunion du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies (PBF[1]) en République démocratique du Congo, pour l'année 2023.

Les travaux ont essentiellement porté sur le passage en revue du niveau de mise en oeuvre des activités, notamment à travers les projets en cours et/ou ceux déjà clôturés.

Le Coordonnateur résident a salué la tenue de cette réunion semi-annuelle, et surtout la présence des Gouverneurs des provinces dans lesquelles les projets sont exécutés, à savoir le Kasai, le Kasai Central et le Tanganyika (représentée), une preuve du niveau d'appropriation élevé de leur part.

M. Lemarquis a souligné que la paix reste un chantier transversal, indispensable à la cohésion de l'ensemble de l'architecture d'un développement durable, une entreprise sur le long terme qui exige un investissement particulièrement soutenu, une priorisation des secteurs et une mobilisation de la volonté politique. C'est ainsi qu'il a évoqué la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des initiatives d'appui à la consolidation de la paix en RDC en vue de ne pas perdre les acquis des efforts de paix fournis par le Gouvernement de la RDC et ses partenaires.

«Au titre de son plan d'investissement pour l'année 2023, [...] le PBF a investi dans la gouvernance sécuritaire inclusive, l'accès équitable des communautés twa et bantou aux ressources socio-économiques et naturelles pour une cohabitation pacifique, l'accès à la justice et justice transitionnelle, l'appui à la mise en oeuvre du Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation (P-DDRCS), ainsi que les initiatives visant les appuis à la femme et à la jeunesse qui ont permis de renforcer les capacités de plusieurs organisations de la société civile nationale à Kinshasa, Tshikapa, Kananga, Bukavu et Goma » a souligné Monsieur Bruno Lemarquis, réaffirmant l'engagement constant du Système des Nations Unies à poursuivre ses appuis multiformes à la RDC pour une paix durable au bénéfice de tous.

Pour sa part, la Ministre d'Etat, Ministre du plan, a salué l'apport des activités mises en oeuvre dans le cadre des projets PBF, soutenant les efforts du Gouvernement pour le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national. Mme la ministre d'Etat a interpellé les membres du Comité de pilotage, en tant qu'organe en charge de la supervision et la coordination stratégique de l'ensemble des interventions PBF dans le pays, sur la responsabilité de s'assurer que cette contribution soit la plus efficace possible et durable.

"A cet effet, au regard des similitudes entre les conflits qui sévissent actuellement dans la partie ouest du pays (Kinshasa, Kwango, Kwilu), avec le phénomène dit MOBONDO et ceux ayant émaillés l'histoire récente des provinces de Kasaï, du Kasaï Central et de Tanganyika, il y a lieu de réfléchir profondément sur la possibilité de dupliquer l'expérience satisfaisante de ces provinces pour le bien-être des communautés de la partie ouest du pays ", a martelé Mme Judith Suminwa Tuluka.

Les Gouverneurs du Kasaï et du Kasaï Central ainsi que le Ministre provincial du Plan du Tanganyika, les trois provinces actuellement couvertes par les projets PBF, ont présenté les principaux résultats réalisés dans leurs provinces respectives.

De ces résultats, il se dégage une amélioration notable dans les domaines de la réconciliation et cohésion sociale, la gouvernance locale et la réintégration communautaire et solutions durables, pour un investissement global évalué à plus de 29,6 millions de dollars américains pour la période d'éligibilité en cours, à savoir 2020-2024.

Ces progrès portent, entre autres, sur :

La mise en place de mécanismes de justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité des crimes de droit international ;

Le renforcement de la cohésion sociale, la cohabitation pacifique des communautés ;

Le renforcement de la gouvernance locale en matière de sécurité, devenue plus inclusive ;

La réintégration socioéconomique de couches vulnérables et à risques ;

L'appui aux entités territoriales sur l'élaboration des plans de développement locaux ainsi que les plans d'investissement locaux ;

Le renforcement de regroupements des femmes et jeunes à la base, ainsi que leur participation dans le dialogue communautaire

Zoom sur le PBF et du comité de pilotage conjoint

Le Fonds pour la Consolidation de la Paix du Secrétariat Général des Nations Unies (PBF) est l'instrument financier utilisé en premier recours pour maintenir la paix dans les pays où un conflit violent risque d'éclater ou sévit déjà. Le PBF a approuvé 85 millions de dollars américains d'investissements pour la RDC depuis le début de son engagement en 2009 dont 9 millions dans le cadre de la Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation (ISSSS) pour l'Est de la RDC, par l'intermédiaire de sa contribution au Fonds de Cohérence pour la Stabilisation. Un budget cumulatif en 2023 d'environ 33 millions de dollars américains du Fonds sont en cours de mise en oeuvre.

Depuis 2018, le PBF a commencé à appuyer les acteurs nationaux dans leurs réponses aux conflits dans le Kasaï, Kasaï Central et le Tanganyika, à travers des projets axés sur la réconciliation, la justice transitionnelle et la réintégration socioéconomique basée sur l'approche communautaire.

Le Comité de Pilotage Conjoint du Fonds pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies est établi pour superviser et coordonner les opérations du Fonds en RDC, conformément à la déclaration d'éligibilité du pays aux financements PBF par le Secrétaire Général des Nations Unies pour la période 2020-2024.

Ce comité de pilotage est co-présidé par la Ministre d'Etat, Ministre du Plan et le Coordonnateur Résident du Systèmes des Nations Unies en RDC.

Les autres membres de ce comité de pilotage sont des ministères concernés par le financement en cours, un délégué de la présidence de la république, un délégué de la primature, des représentants de la société civile, les gouverneurs des provinces couvertes, un représentant des partenaires techniques et financiers, des chefs des agences, fonds et programmes des Nations Unies en RDC ainsi qu'un représentant de la MONUSCO.