Cote d'Ivoire: Modèle macro-économétrique- Une trentaine d'agents de la Dge participent à un séminaire

Environ 35 personnes issues de la Direction générale de l’Économie et des structures publiques et parapubliques en charge des estimations et des prévisions macro-économiques et des questions sectorielles spécifiques, prennent part à un « séminaire de présentation des résultats de simulation des politiques économiques à l'aide du modèle macro-économétrique ».

Selon le Cicg, cette rencontre qui est organisée par le Projet d’appui à la gestion économique et financière (Pagef) du 17 au 21 juillet 2023, à Grand - Bassam, vise à faire une présentation générale du modèle et à procéder à des simulations.

À l'ouverture dudit séminaire, le mardi 18 juillet 2023, le coordonnateur du Pagef, Lambert N’Galadjo Bamba, qui représentait le ministre de l'Économie et des Finances, a indiqué que ce séminaire donnera l'opportunité aux participants de s'approprier les méthodes de simulation de politiques économiques et leur analyse, ainsi que celles relevant du calcul des coefficients retenus par le modèle Macro-économétrique multisectoriel.

« Cet outil de travail devrait favoriser la qualité des productions des services de la Direction générale de l'Économie en charge des prévisions et des analyses. Il devrait promouvoir des projections macroéconomiques d'ensemble en prenant en compte les interactions entre variables aussi bien au niveau macro et microéconomique qu'au niveau de la mesure de l'incidence des chocs sur l'économie », a expliqué Lambert N'Galadjo Bamba, par ailleurs Conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances.

Aussi, il rappelé que la mise en place d'un modèle macro- économétrique porte sur un montant d'environ 119 millions de Fcfa et qu'il a été mis à contribution dans la production des documents stratégiques « Côte d'Ivoire 2030 », « Côte d'Ivoire Solidaire » et dans la réalisation du cadre de projection du Pnd 2021-2025.

Le directeur général de l’Economie, Sain Oguié, de son côté, a remercié le Pagef pour son appui technique et financier. Instrument de facilitation du dialogue sur la politique économique du gouvernement, ce modèle a été développé en 2020-2021 par la Direction des prévisions des politiques et des statistiques économiques (Dppse). Le modèle MECMS est un modèle de croissance endogène conçu pour des projections à court terme, mais surtout pour le cadrage à moyen et long terme. Il permet d’évaluer les effets des politiques macro-économiques et sectorielles sur les perspectives macro-économiques, mais aussi les développements sociaux.